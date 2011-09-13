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Poster of Marvel One-Shot: The Consultant
7.1
Marvel One-Shot: The Consultant - Short film
Kinoafisha Films Marvel One-Shot: The Consultant
7.1

Marvel One-Shot: The Consultant

, 2011
Marvel One-Shot: The Consultant
USA / Comedy, Drama, Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of Marvel One-Shot: The Consultant
7.1
Marvel One-Shot: The Consultant - Short film
Marvel One-Shot: The Consultant  Short film

Synopsis

Agents Coulson and Sitwell plan to derail General Thaddeus "Thunderbolt" Ross from interfering with S.H.I.E.L.D. affairs with a very special person.

Cast

Clark Gregg
Clark Gregg
Agent Coulson
Maximiliano Hernández
Maximiliano Hernández
Agent Sitwell
Jessica Manuel
Jeff Prewett
Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Tony Stark
Deborah Knox
Night Waitress
William Hurt
William Hurt
General 'Thunderbolt' Ross
William Hurt
William Hurt
General 'Thunderbolt' Ross
Director Leythum
Writer Jack Kirby, Eric Pearson
Composer Howard Drossin, Paul Oakenfold
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 4 minutes
Production year 2011
Online premiere 13 September 2011
World premiere 13 September 2011
MPAA PG-13
Budget $500,000
Production Ebeling Group, Marvel Studios
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Film rating

7.1
Rate 13 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
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