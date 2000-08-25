Film details
Country
Denmark / Sweden / Italy
Runtime
1 hour 46 minutes
Production year
2000
World premiere
25 August 2000
Release date
|25 August 2000
|Denmark
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|15
|25 August 2000
|Finland
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|K-16
|12 January 2001
|Italy
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|19 April 2001
|Netherlands
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|25 August 2000
|Norway
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|15
|25 August 2000
|Sweden
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MPAA
R
Budget
17,000,000 SEK
Worldwide Gross
$14,596,148
Production
Memfis Film, Zentropa Entertainments, Film i Väst
Also known as
Tillsammans, Together, Kimpassa, Bem-Vindos, Birlikte, Együtt, Együttlét, Juntos, Todos juntos, Tous ensemble, Tylko razem, Zajedno, Zusammen!, Μαζί, Вместе, エヴァとステファンとすてきな家族, 一個屋簷下