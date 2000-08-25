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Poster of Together
7.4
Kinoafisha Films Together
7.4

Together

, 2000
Tillsammans / Together
Denmark, Sweden, Italy / Drama, Comedy / 18+
Poster of Together
7.4

Cast

Lisa Lindgren
Elisabeth
Michael Nyqvist
Michael Nyqvist
Rolf
Emma Samuelsson
Eva
Sam Kessel
Stefan
Gustav Hammarsten
Gustav Hammarsten
Göran
Anja Lundqvist
Lena
Jessica Liedberg
Anna
Ola Rapace
Lasse
Axel Zuber
Tet
Shanti Roney
Shanti Roney
Klas
Director Lukas Moodysson
Writer Lukas Moodysson
Cast and Crew

Film details

Country Denmark / Sweden / Italy
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2000
World premiere 25 August 2000
Release date
25 August 2000 Denmark 15
25 August 2000 Finland K-16
12 January 2001 Italy
19 April 2001 Netherlands
25 August 2000 Norway 15
25 August 2000 Sweden
MPAA R
Budget 17,000,000 SEK
Worldwide Gross $14,596,148
Production Memfis Film, Zentropa Entertainments, Film i Väst
Also known as
Tillsammans, Together, Kimpassa, Bem-Vindos, Birlikte, Együtt, Együttlét, Juntos, Todos juntos, Tous ensemble, Tylko razem, Zajedno, Zusammen!, Μαζί, Вместе, エヴァとステファンとすてきな家族, 一個屋簷下

Film rating

7.4
Rate 11 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Elisabeth I'm a socialist now.
Rolf So am I.
Elisabeth No you're not, you're a social democrat, there's a big difference
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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