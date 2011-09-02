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Poster of Bonsái
6.2
Kinoafisha Films Bonsái
6.2

Bonsái

, 2011
Bonsái
Chile, Argentina, Portugal, France / Drama / 18+
Poster of Bonsái
6.2

Synopsis

A young writer recounts an earlier romance in hopes of attracting his new love interest.

Cast

Cristóbal Briceño
Hippie
Diego Noguera
Julio
Alicia Fehrmann
Abuela
Andrés Waas
Claudio
Nathalia Galgani
Emilia
Gabriela Arancibia
Bárbara
Hugo Medina
Gazmuri
Trinidad González
Blanca
Samuel González
Compañero de estudio
Pía Bastidas
Compañera de estudio
Director Christian Giménez
Writer Christian Giménez, Alejandro Zambra
Composer Caroline Chaspoul, Eduardo Henríquez
Cast and Crew

Film details

Country Chile / Argentina / Portugal / France
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2011
World premiere 2 September 2011
Release date
9 November 2011 France
24 August 2012 Spain
2 September 2011 USA
Worldwide Gross $49,128
Production 4 Saisons Prod, Banco Estado, Corfo
Also known as
Bonsái, Bonsai, Μπονσάι, Бонсай

Film rating

6.2
Rate 11 votes
6.2 IMDb
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