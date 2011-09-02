Cast
Gabriela Arancibia
Bárbara
Samuel González
Compañero de estudio
Pía Bastidas
Compañera de estudio
Cast and Crew
Composer
Caroline Chaspoul, Eduardo Henríquez
Film details
Country
Chile / Argentina / Portugal / France
Runtime
1 hour 32 minutes
Production year
2011
World premiere
2 September 2011
Release date
|9 November 2011
|France
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|24 August 2012
|Spain
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|2 September 2011
|USA
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Worldwide Gross
$49,128
Production
4 Saisons Prod, Banco Estado, Corfo
Also known as
Bonsái, Bonsai, Μπονσάι, Бонсай