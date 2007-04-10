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Poster of Aqua Teen Hunger Force Colon Movie Film for Theaters
6.7
Kinoafisha Films Aqua Teen Hunger Force Colon Movie Film for Theaters
6.7

Aqua Teen Hunger Force Colon Movie Film for Theaters

, 2007
Aqua Teen Hunger Force Colon Movie Film for Theaters
USA / Action, Sci-Fi, Adventure, Comedy, Animation / 18+
Poster of Aqua Teen Hunger Force Colon Movie Film for Theaters
6.7

Synopsis

An action epic that explores the origins of Master Shake, Frylock, and Meatwad, better known as the Aqua Teen Hunger Force, who somehow become pitted in a battle over an immortal piece of exercise equipment.

Cast

Dana Snyder
Dana Snyder
Master Shake
Dave Willis
Dave Willis
Ignignokt
Dave Willis
Dave Willis
Ignignokt
Dave Willis
Dave Willis
Ignignokt
Carey Means
Frylock
Andy Merrill
Oglethorpe
Mike Schatz
Emory
Matt Maiellaro
Satan
Matt Maiellaro
Satan
Matt Maiellaro
Satan
C. Martin Croker
Steve
C. Martin Croker
Steve
Director Matt Maiellaro, Dave Willis
Writer Matt Maiellaro, Dave Willis
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2007
Online premiere 17 August 2022
World premiere 10 April 2007
Release date
10 April 2007 Russia 16+
13 April 2007 Canada
10 April 2007 Kazakhstan
13 April 2007 USA
10 April 2007 Ukraine
MPAA R
Budget $750,000
Worldwide Gross $5,520,368
Production Adult Swim, Cartoon Network, Williams Street
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Cartoon rating

6.7
Rate 15 votes
6.7 IMDb
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