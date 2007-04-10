Aqua Teen Hunger Force Colon Movie Film for Theaters
, 2007
Aqua Teen Hunger Force Colon Movie Film for Theaters
USA / Action, Sci-Fi, Adventure, Comedy, Animation / 18+
6.7
Synopsis
An action epic that explores the origins of Master Shake, Frylock, and Meatwad, better known as the Aqua Teen Hunger Force, who somehow become pitted in a battle over an immortal piece of exercise equipment.
ProductionAdult Swim, Cartoon Network, Williams Street
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