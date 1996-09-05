Menu
Poster of Fly Away Home
IMDb Rating: 6.9
Fly Away Home
Synopsis

A father and daughter decide to attempt to lead a flock of orphaned Canada Geese south by air.
Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1996
Online premiere 7 August 1997
World premiere 5 September 1996
Release date
5 September 1996 Russia 6+
2 May 1997 Argentina
19 December 1996 Australia
25 December 1996 Brazil
14 February 1997 Finland
7 May 1997 France
30 January 1997 Germany
7 February 1997 Great Britain
2 January 1997 Hong Kong
7 February 1997 Ireland
9 May 1997 Italy
2 January 1997 Japan
5 September 1996 Kazakhstan
30 April 1997 Mexico
10 July 1997 Netherlands
2 January 1997 New Zealand
29 August 1997 Portugal
28 December 1996 South Korea
7 February 1997 Spain
21 March 1997 Sweden
7 May 1997 Switzerland
13 September 1996 USA
5 September 1996 Ukraine
MPAA PG
Budget $22,000,000
Worldwide Gross $25,143,818
Production Columbia Pictures, Sandollar Productions
Also known as
Fly Away Home, Volando a casa, Father Goose, Flying Wild, Voando para Casa, Amy und die Wildgänse, Cesta domov, Cesta domů, Chắp Cánh Bay Xa, Den långa resan, Den långa resan hem, Den lange rejse hjem, Droga do domu, Flickan och gässen, Flukten hjem, L'envolée sauvage, L'incredibile volo, Le premier envol, Let kući, Repülj velem!, Sztuka latania, Ta fterougismata, Tyttö ja villihanhet, Voando P'ra Casa, Volando libre, Volant en llibertat, Τα φτερουγίσματα, Летите домой, Летіть додому, Полет към дома, फ्लाय अवे होम, グース, 返家十萬里
Director
Carroll Ballard
Cast
Jeff Daniels
Jeff Daniels
Anna Paquin
Anna Paquin
Holter Graham
Dana Delany
Dana Delany
Cast and Crew
Film rating

7.1
12 votes
6.9 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas
Quotes
Amy Alden Mama to Papa. That was so cool!
Thomas Alden Yeah, great. I just made a criminal out of my own daughter. Now we'll both do time behind bars.
Amy Alden Dad, stop being so dramatic.
Thomas Alden Now, look, this is just the beginning, Amy. We've got to make 120 nautical miles by sundown, fly across Lake Ontario, cross an international boundary without a permit carrying stolen goods, without filing a flight plan, without any official approval, four days behind schedule. We're on the edge, my dear.
Stills
