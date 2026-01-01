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Poster of The Extraordinary Adventures of Mr. West in the Land of the Bolsheviks
7.1
Kinoafisha Films The Extraordinary Adventures of Mr. West in the Land of the Bolsheviks
7.1

The Extraordinary Adventures of Mr. West in the Land of the Bolsheviks

, 1924
Neobychainye priklyucheniya mistera Vesta v strane bolshevikov
USSR / Comedy / 18+
Poster of The Extraordinary Adventures of Mr. West in the Land of the Bolsheviks
7.1

Cast

Aleksandra Khokhlova
Countess von Saks
Boris Barnet
Boris Barnet
Jeddy - the cowboy
Pyotr Galadzhev
Crook
Andrey Gorchilin
Sergey Komarov
The One-Eyed Man
Leonid Obolensky
The Dandy
Porfiri Podobed
Mr. John S. West
Vsevolod Pudovkin
Shban
Vladimir Fogel
Vera Lopatina
Ellie - the American girl
G. Kharlampiev
Senka Svishch
Sergey Sletov
Crook
Director Lev Kuleshov
Writer Nikolay Aseev, Vsevolod Pudovkin
Composer Robert Israel, Benedict Mason
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1924
World premiere 26 April 1924
Release date
27 April 1924 Russia 0+
26 April 1924 USA
Production Goskino
Also known as
Neobychainye priklyucheniya mistera Vesta v strane bolshevikov, The Extraordinary Adventures of Mr. West in the Land of the Bolsheviks, 12 Undercover of Christmas, As Aventuras Extraordinárias de Mister West no País dos Bolcheviques, As Extraordinárias Aventuras de Mr. West no País dos Bolcheviques, Die seltsamen Abenteuer des Mr. West im Lande der Bolschewiki, Extraordinarele aventuri ale Domnului Vest în Tara Bolsevismului, Las extraordinarias aventuras de Mister West en el país de los bolcheviques, Le straordinarie avventure di mr. West nel paese dei bolscevichi, Les aventures extraordinaires de Mister West au pays des bolcheviks, Les aventures extraordinaires de Mr. West au pays des bolchéviks, Les extraordinaires aventures de M. West au pays des bolcheviks, Mister West rendkívüli kalandjai a bolsevikok országában, Mr Westin ihmeelliset seikkailut bolsevikkien maassa, Neobični doživljaji gospodina Vesta u zemlji boljševika, Niezwykłe przygody Mr. Westa w kraju bolszewików, O k. West sti hora ton Bolsevikon, Undercovers Christmas, Ο κ. Ουέστ στη χώρα των μπολσεβίκων, Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков, ボリシェヴィキの国におけるウェスト氏の異常な冒険, Neobyčajnye priključenija mistera Vesta v strane Bolševikov, As Aventuras Extraordinárias de Mr. West no País dos Bolcheviques, Ο κύριος Γουέστ στη Χώρα των Μπολσεβίκων, Чем это кончится?

Film rating

7.1
Rate 22 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1655 In the Comedy genre  390 In films of USSR  190 In films of 1924  2
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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