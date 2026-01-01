Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Площадки
Kinoafisha
Films
A Fish Called Wanda
A Fish Called Wanda Awards
Awards and nominations of A Fish Called Wanda 1988
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Soundtrack
Posters
Awards
Similar
Quotes
Filming locations
Academy Awards, USA 1989
Best Performance by an Actor in a Supporting Role
Winner
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Golden Globes, USA 1989
Best Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
BAFTA Awards 1989
Best Actor
Winner
Best Supporting Actor
Winner
Best Film
Nominee
Best Film
Nominee
Best Actor
Nominee
Best Actress
Nominee
Best Editing
Nominee
Best Screenplay (Original)
Nominee
Best Direction
Nominee
Best Supporting Actress
Nominee
Now Playing
New Releases
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
Prostokvashino
2026, Russia, Adventure, Family
Yolki 12
2025, Russia, Comedy, Adventure, Family
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Tri bogatyrya i svet klinom
2025, Russia, Animation, Adventure, Family
Now You See Me 3
2025, USA, Crime, Thriller
Father Mother Sister Brother
2025, USA, Drama
Za Palycha! 2
2026, Russia, Comedy
Diabolic
2025, Australia, Horror
CrazyMinded
2025, Italy, Comedy
Traction Park Massacre
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree