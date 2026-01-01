Menu
Awards and nominations of A Fish Called Wanda 1988

Academy Awards, USA 1989 Academy Awards, USA 1989
Best Performance by an Actor in a Supporting Role
Winner
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
 Best Achievement in Directing
Nominee
Golden Globes, USA 1989 Golden Globes, USA 1989
Best Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
 Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
BAFTA Awards 1989 BAFTA Awards 1989
Best Actor
Winner
Best Supporting Actor
Winner
Best Film
Nominee
 Best Film
Nominee
 Best Actor
Nominee
 Best Actress
Nominee
 Best Editing
Nominee
 Best Screenplay (Original)
Nominee
 Best Direction
Nominee
 Best Supporting Actress
Nominee
