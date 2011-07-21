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Poster of Friends with Benefits
7.1
Friends with Benefits - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Friends with Benefits
7.1

Friends with Benefits

, 2011
Friends with Benefits
USA / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Friends with Benefits
7.1
Friends with Benefits - Dubbed trailer
Friends with Benefits  Dubbed trailer

Synopsis

A young man and woman decide to take their friendship to the next level without becoming a couple, but soon discover that adding sex only leads to complications.

Cast

Justin Timberlake
Justin Timberlake
Dylan
Mila Kunis
Mila Kunis
Jamie
Emma Stone
Emma Stone
Woody Harrelson
Woody Harrelson
Tommy
Richard Jenkins
Richard Jenkins
Mr. Harper
Patricia Clarkson
Patricia Clarkson
Lorna
Jenna Elfman
Jenna Elfman
Annie
Bryan Greenberg
Bryan Greenberg
Parker
Nolan Gould
Nolan Gould
Sam
Andy Samberg
Andy Samberg
Quincy
Shaun White
Shaun White
Self
Director Will Gluck
Writer Keith Merryman, David A. Newman, Will Gluck, Harley Peyton
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2011
Online premiere 5 August 2011
World premiere 21 July 2011
Release date
28 July 2011 Russia WDSSPR 16+
18 August 2011 Australia
28 July 2011 Belarus
30 September 2011 Brazil
29 July 2011 Bulgaria
22 July 2011 Canada
31 January 2012 Denmark
23 September 2011 Estonia
7 September 2011 France
8 September 2011 Germany
9 September 2011 Great Britain
24 February 2012 Hungary
27 August 2026 Iceland 12 year age limit
9 September 2011 Ireland
14 October 2011 Italy
28 July 2011 Kazakhstan
7 October 2011 Lithuania
22 September 2011 Netherlands
25 August 2011 Portugal
21 July 2011 Romania 18
29 September 2011 Slovakia
27 October 2011 South Korea
21 July 2011 USA
28 July 2011 Ukraine
2 September 2011 Viet Nam
MPAA R
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $149,542,245
Production Screen Gems, Castle Rock Entertainment, Zucker Productions
Also known as
Friends with Benefits, Amigos con beneficios, Amici di letto, Amics amb dret a alguna cosa més, Amigos Coloridos, Amigos con beneficio, Amis modernes, Amizade Colorida, Arkadaştan Öte, Barátság extrákkal, Bollevenner, Con derecho a roce, Draugiškas seksas, Freunde mit gewissen Vorzügen, FWB好友萬萬睡, Ide len o sex, Kamarád taky rád, Noderīgi draugi, Ohi mono filoi, Prieteni cu Beneficii, Prietenie cu folos, Prijatelja samo za seks, Seksisemud, Sexe entre amis, Stay Friends, To tylko seks, Vain seksiä, Veza bez obveza, Yedidim plus, Yêu Lầm Bạn Thân, Όχι μόνο φίλοι, Друзі по сексу, По приятелски, Само другарски, Секс по дружбе, ステイ・フレンズ, 戀搞好朋友, 朋友也上床, Priatelia s výhodami, To tylko sex, 恋搞好朋友, 炮友关系

Film rating

7.1
Rate 73 votes
6.5 IMDb
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In overall ranking  1673 In the Comedy genre  396 In films of USA  1016 In films of 2011  57

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Friends with Benefits - Dubbed trailer
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soundtrack Friends with Benefits
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