ProductionIdéale Audience, Zipporah Films, Opéra National de Paris
Also known as
La danse, La Danse: The Paris Opera Ballet, A Dança - Le Ballet de l'Opéra de Paris, A tánc - A Párizsi Opera Balettje, La Danse - Das Ballett der Pariser Oper, La Danse - Le ballet de l'opéra de Paris, La Danse: Le Ballet de l'Opéra de Paris, La danse. Balet Opery Paryskiej, La danza - El ballet de la Ópera de París, Танец: Балет Парижской оперы, パリ・オペラ座のすべて
Film rating
7.5
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7.2IMDb
Updated 12 November 2020
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.