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Poster of La danse
7.5
Kinoafisha Films La danse
7.5

La danse

, 2009
La danse — Le ballet de l'Opera de Paris
France, USA / Documentary / 18+
Poster of La danse
7.5

Synopsis

The film follows the production of seven ballets by the Paris Opera Ballet.

Cast

Emilie Cozette
Self - Les Étoiles
Aurélie Dupont
Self - Les Étoiles
Dorothée Gilbert
Self - Les Étoiles
Marie-Agnès Gillot
Self - Les Étoiles
Agnès Letestu
Self - Les Étoiles
Delphine Moussin
Self - Les Étoiles
Clairemarie Osta
Self - Les Étoiles
Laetitia Pujol
Self - Les Étoiles
Kader Belarbi
Self - Les Étoiles
Jérémie Belingard
Self - Les Étoiles
Director Frederick Wiseman
Composer Joby Talbot, Benjamin Wynn
Cast and Crew

Film details

Country France / USA
Runtime 2 hours 39 minutes
Production year 2009
World premiere 11 September 2009
Release date
21 October 2010 Denmark
7 October 2009 France
30 December 2010 Germany
16 June 2011 Hungary
23 April 2010 Ireland
10 October 2009 Japan
4 March 2010 Netherlands
12 August 2010 Portugal
22 August 2013 South Korea
14 January 2011 Spain
13 August 2010 Sweden
4 November 2009 USA
Worldwide Gross $1,124,838
Production Idéale Audience, Zipporah Films, Opéra National de Paris
Also known as
La danse, La Danse: The Paris Opera Ballet, A Dança - Le Ballet de l'Opéra de Paris, A tánc - A Párizsi Opera Balettje, La Danse - Das Ballett der Pariser Oper, La Danse - Le ballet de l'opéra de Paris, La Danse: Le Ballet de l'Opéra de Paris, La danse. Balet Opery Paryskiej, La danza - El ballet de la Ópera de París, Танец: Балет Парижской оперы, パリ・オペラ座のすべて

Film rating

7.5
Rate 14 votes
7.2 IMDb
Updated 12 November 2020
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