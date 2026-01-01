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Poster of Atout coeur à Tokyo pour OSS 117
5.6
Kinoafisha Films Atout coeur à Tokyo pour OSS 117
5.6

Atout coeur à Tokyo pour OSS 117

, 1966
Atout coeur à Tokyo pour O.S.S. 117
France, Italy / Thriller, Action / 18+
Poster of Atout coeur à Tokyo pour OSS 117
5.6

Cast

Frederick Stafford
Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117
Marina Vlady
Marina Vlady
Eva Wilson
Jacques Legras
M. Chan
Jitsuko Yoshimura
Tetsuko
Valéry Inkijinoff
Yekota
Henri Serre
John Wilson
Mario Pisu
Vargas
Colin Drake
Ralph Babcock
Billy Kearns
M. Smith
Hiroshi Katô
Director Michel Boisrond
Writer Terence Young, Claude Sautet, Jean Bruce, Pierre Foucaud, Marcel Mithois
Composer Michel Magne
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 1966
World premiere 28 October 1966
Release date
11 August 1967 Finland
28 October 1966 France
23 December 1966 Germany 16
1 December 1966 Italy
23 March 1967 Netherlands
18 March 1968 Sweden
17 April 1967 Turkey
20 February 1976 USA
Production CMV Produzione Cinematografica, Compagnie Cinématographique de France, Production Artistique et Cinématographique (PAC)
Also known as
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Film rating

5.6
Rate 14 votes
5.6 IMDb
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