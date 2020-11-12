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Poster of Beethoven's Great Love
6.8
Kinoafisha Films Beethoven's Great Love
6.8

Beethoven's Great Love

, 1937
Un grand amour de Beethoven
France / Biography, Musical, Drama / 18+
Poster of Beethoven's Great Love
6.8

Cast

Annie Ducaux
Thérèse de Brunswick
Harry Baur
Ludwig van Beethoven
Jany Holt
Juliette Guicciardi
André Nox
Humpholz
Jane Marken
Lucas Gridoux
Georges Paulais
Le médecin
Jean-Louis Barrault
Karl van Beethoven
Jean Debucourt
Le comte Robert Gallenberg
Gaston Dubosc
Anton Schindler
Sylvie Gance
La mère de l'enfant mort
Georges Saillard
Breuning
Director Abel Gance
Writer Abel Gance, Steve Passeur
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 1937
World premiere 7 December 1936
Release date
15 January 1937 France
21 November 1949 USSR
Production Général Productions
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Film rating

6.8
Rate 12 votes
6.7 IMDb
Updated 12 November 2020
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