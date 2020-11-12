Un grand amour de Beethoven, Beethoven, Beethoven's Great Love, The Life and Loves of Beethoven, Un gran amor de Beethoven, Abel Gance's Beethoven, Beethoven szerelme, Beethoven, et liv i storm, Beethoven: Sua Vida e Seus Amores, Beethoven's groote liefde, Beethoven's grote liefde, Beethovenin suuri rakkaus, Beethovens große Liebe, En odödlig kärlek, Enas megalos eros tou Beethoven, O Grande Amor de Beethoven, Um Grande Amor de Beethoven, Un grande amore di Beethoven, Wielka miłość Beethovena, Большая любовь Бетховена, Лунная соната
Film rating
6.8
Rate12 votes
6.7IMDb
Updated 12 November 2020
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.