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Poster of Animal
7.3
Kinoafisha Films Animal
7.3

Animal

, 1977
L'animal
France / Action, Romantic, Comedy / 18+
Poster of Animal
7.3

Cast

Jean-Paul Belmondo
Jean-Paul Belmondo
Mike Gaucher et Bruno Ferrari
Jane Birkin
Jane Birkin
La vedette féminine
Dany Saval
Doris
Raymond Gérôme
Le comte de Saint-Prix
Yves Mourousi
Self
Charles Gérard
Hyacinthe
Johnny Hallyday
Johnny Hallyday
La vedette masculine
Raquel Welch
Raquel Welch
Jane Gardner
Claude Chabrol
Claude Chabrol
Le metteur en scène
Mario David
Santos, le Gitan
Director Claude Zidi
Writer Michel Audiard, Dominique Fabre, Claude Zidi
Composer Vladimir Cosma
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1977
Online premiere 9 April 2025
World premiere 5 October 1977
Release date
5 October 1977 France
27 October 1977 Germany 6
31 October 1981 Japan G
3 September 2022 Kazakhstan 16+
5 October 1977 USA
Budget 25,000,000 FRF
Worldwide Gross $7,196,268
Production Cerito Films, Les Films Christian Fechner
Also known as
L'animal, Animal, Ein irrer Typ, El animal, Animalul, Az állat, Dubler, Elajas, Har du sett på fan!, Hayvan, Jo verre, jo bedre, L'animale, Monsieur et Mademoiselle, Musshu to madomoazeru, O animal, O Belo Animal, Stuntwoman, Superhelt på timeløn, The Animal, To therio, Villi mies, Wat 'n kerel, Zviera, Zvíre, Zvíře, Животното, Чудовисько, Чудовище, ムッシュとマドモアゼル, 替身情侣

Film rating

7.3
Rate 15 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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soundtrack Animal
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