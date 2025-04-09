Similar films for Animal
Incorrigible Comedy
1975, France
6.0
Le Guignolo Action, Comedy
1980, France / Italy
5.0
Happy Easter Comedy
1984, France
6.0
Le Magnifique Sci-Fi, Action, Romantic, Comedy
1973, France / Italy
7.0
Une chance sur deux Comedy, Adventure
1998, France / Russia
6.0
Le Solitaire Action, Thriller
1987, France
6.0
Ace of Aces Adventure, Comedy, Sport
1982, France
6.0
The Professional Thriller, Action
1981, France
7.0
Flic ou voyou Action, Comedy, Drama, Crime
1979, France
7.0
Up to His Ears Comedy, Adventure
1965, France / Italy
6.0
La Course à l'échalote Comedy
1975, France
6.0
Arlette Comedy
1997, France
5.0