Kinoafisha
Films
Temple Grandin
Temple Grandin Awards
Awards and nominations of Temple Grandin 2010
Golden Globes, USA 2011
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Winner
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Made for Television Movie
Winner
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Made for Television Movie
Winner
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Winner
Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Main Title Design
Nominee
Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2011
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Winner
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
