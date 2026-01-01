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Poster of Spasennoe pokolenie
5.7
Kinoafisha Films Spasennoe pokolenie
5.7

Spasennoe pokolenie

, 1959
Spasennoe pokolenie
USSR / War / 18+
Poster of Spasennoe pokolenie
5.7

Cast

Raisa Kurkina
Raisa Kurkina
Antonina Vasilyevna
Nikolai Yelizarov
Morozov
Anastasia Filippova
Anastasia Filippova
Anatoliy Degtyar
Kira Zharkova
Matveyevna
Anastasia Filippova
Yekaterina Filippova
Aleksandr Degtyar
Vasiliy
Vyacheslav Shalevich
Vyacheslav Shalevich
Nikolay
Yevgeny Teterin
Vrach
Olga Markina
Yelena Petrovna
Marina Gavrilko
tetya Dusya
Mikhail Troyanovskiy
Labchinskiy
Director Aleksandr Shtein, Yuri Pobedonostsev
Writer Aleksandr Shtein
Composer Nikolai Kryukov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Production year 1959
World premiere 4 January 1960
Release date
4 January 1960 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Spasennoe pokolenie, Спасённое поколение, Megmentett nemzedék, Спасенное поколение, Spasёnnoe pokolenie, La Génération sauvée, Spasyonnoye pokoleniye

Film rating

5.7
Rate 10 votes
6 IMDb
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