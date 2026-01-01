Cast
Nikolai Yelizarov
Morozov
Anastasia Filippova
Yekaterina Filippova
Aleksandr Degtyar
Vasiliy
Marina Gavrilko
tetya Dusya
Mikhail Troyanovskiy
Labchinskiy
Cast and Crew
Director
Aleksandr Shtein, Yuri Pobedonostsev
Writer
Aleksandr Shtein
Composer
Nikolai Kryukov
Film details
Country
USSR
Production year
1959
World premiere
4 January 1960
Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Spasennoe pokolenie, Спасённое поколение, Megmentett nemzedék, Спасенное поколение, Spasёnnoe pokolenie, La Génération sauvée, Spasyonnoye pokoleniye