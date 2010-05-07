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Poster of Babies
7.3
Babies - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Babies
7.3

Babies

, 2010
Baby(ies)
France / Documentary, Family / 18+
Trailers
Poster of Babies
7.3
Babies - Dubbed trailer
Babies  Dubbed trailer

Synopsis

A look at one year in the life of four babies from around the world, from Mongolia to Namibia to San Francisco to Tokyo.

Cast

Hattie
Self
Mari
Self
Bayar
Self
Ponijao
Tarererua
Self - Ponijao's Mother
Hindere
Self - Ponijao's Father
Seiko
Self - Mari's Mother
Fumito
Self - Mari's Father
Susie
Self - Hattie's Mother
Frazer
Self - Hattie's Father
Mandakh
Self - Bayar's Mother
Director Thomas Balmès
Writer Alain Chabat, Thomas Balmès
Composer Bruno Coulais
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2010
World premiere 7 May 2010
Release date
3 June 2010 Russia Вольга
3 June 2010 Belarus
15 April 2011 Brazil
16 June 2010 France
19 August 2010 Germany
17 March 2011 Greece
3 June 2010 Kazakhstan
29 April 2011 Spain
7 May 2010 USA
3 June 2010 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $10,219,306
Production Canal+, Chez Wam, StudioCanal
Also known as
Bébé(s), Babies, Bebés, Babák: Az első év, Babys, Bebekler, Bebês, Beebid, Bobasy, Những Đứa Trẻ, Những Em Bé, Otrocicki, Vauvat, Малыши, ベイビーズ　いのちのちから, Babák - Az első év, Mimina

Film rating

7.3
Rate 15 votes
7 IMDb

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