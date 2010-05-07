Film details
Country
France
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2010
World premiere
7 May 2010
Release date
|3 June 2010
|Russia
| Вольга
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|3 June 2010
|Belarus
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|15 April 2011
|Brazil
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|16 June 2010
|France
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|19 August 2010
|Germany
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|17 March 2011
|Greece
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|3 June 2010
|Kazakhstan
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|29 April 2011
|Spain
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|7 May 2010
|USA
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|3 June 2010
|Ukraine
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MPAA
PG
Worldwide Gross
$10,219,306
Production
Canal+, Chez Wam, StudioCanal
Also known as
Bébé(s), Babies, Bebés, Babák: Az első év, Babys, Bebekler, Bebês, Beebid, Bobasy, Những Đứa Trẻ, Những Em Bé, Otrocicki, Vauvat, Малыши, ベイビーズ いのちのちから, Babák - Az első év, Mimina