Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Twelve Girls and One Man
1 poster
Kinoafisha Films Twelve Girls and One Man

Twelve Girls and One Man

12 Mädchen und 1 Mann 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Austria
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1959
World premiere 12 September 1959
Release date
12 September 1959 Austria
15 October 1959 Germany
18 July 1960 USSR
Production Sascha-Filmproduktion
Also known as
12 Mädchen und 1 Mann, 12 девушек и 1 мужчина, Dwanaście dziewcząt i jeden mężczyzna, Kaksitoista tyttöä ja yksi mies, Twelve Girls and One Man, Zwölf Mädchen und ein Mann, ザイラーと12人の娘 白銀は招くよ!
Director
Hans Quest
Cast
Toni Sailer
Margit Nünke
Günter Philipp
Cast and Crew

Film rating

5.2
Rate 14 votes
5.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more