Cast
Friedrich Benfer
Don José
Karl Klüsner
Antonio Vargas Heredia
Siegfried Schürenberg
Rittmeister Moraleda
Albert Venohr
Ein Schmuggler
Cast and Crew
Director
Herbert Maisch
Writer
Prosper Mérimée, Florián Rey, Philipp Lothar Mayring, Fred Andreas
Composer
Juan Mostaza-Murales, José Muñoz Molleda
Film details
Country
Germany
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
1938
World premiere
4 July 1938
Release date
|4 July 1938
|Germany
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|26 July 1948
|USSR
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Production
Carl Froelich-Film GmbH (I), Hispano Filmproduktion
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