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5.6
Kinoafisha Films Nights in Andalusia
5.6

Nights in Andalusia

, 1938
Andalusische Nachte
Germany / Drama / 18+
5.6

Cast

Erwin Biegel
Salvador
Friedrich Benfer
Don José
Imperio Argentina
Carmen - eine Zigeunerin
Karl Klüsner
Antonio Vargas Heredia
Edwin Jürgensen
Major
Siegfried Schürenberg
Rittmeister Moraleda
Hans Adalbert Schlettow
Sergeant Garcia
Kurt Seifert
Juan
Hans Hessling
Triqui
Albert Venohr
Ein Schmuggler
Director Herbert Maisch
Writer Prosper Mérimée, Florián Rey, Philipp Lothar Mayring, Fred Andreas
Composer Juan Mostaza-Murales, José Muñoz Molleda
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1938
World premiere 4 July 1938
Release date
4 July 1938 Germany
26 July 1948 USSR
Production Carl Froelich-Film GmbH (I), Hispano Filmproduktion
Also known as
Andalusische Nächte, Andalusian öitä, Andalusische nachten, Andaluské noci, Andaluzijske noći, La cortigiana di Siviglia, Nætter i Andalusien, Nights in Andalusia, Noites Andaluzas, Nuits d'Andalousie, Spain no yoru, Spanyol szenvedély, Андалузские ночи, 西班牙の夜

Film rating

5.6
Rate 11 votes
5.5 IMDb
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