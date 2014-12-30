Also known as

Mi ni te gong dui, Fantasy Mission Force, Apostoli stin flogismeni Asia, Bir darbe bir ölüm, Confronto com o Dragão, Die Superfaust, Dragão Invencível: A Batalha Final, Dragon Attack, Dragon Commando, Dragon Mission Force, El comando del dragón, Fantastična misija, Fantasy Mission Force (1983), Fantasztikus küldetés, Jackie Chan - Die Superfaust, Jackie Chan - Fire Dragon, Jacky Chan: Apostoli stin flogismeni Asia, Kanlı Eller, La Mission fantastique, Mai nei dak gung dui, Mini Special Force, Missão Força, Ataca!, Mission Force, O Ataque do Dragão, Päästemissioon, Raju iskuryhmä, Shadowman 2, Un comando ciudat, Особое задание, Фантастична мисия, Фантастична місія Загону, ドラゴン特攻隊, 迷你特工隊, 迷你特攻队, Отряд фантастического назначения, Смертники, ドラゴン特攻隊：1983

More