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Poster of Fantasy Mission Force
5.1
Kinoafisha Films Fantasy Mission Force
5.1

Fantasy Mission Force

, 1982
Mai nei dak gung dui
Hong Kong, Taiwan / War, Drama, Action, Adventure, Comedy, Thriller / 18+
Poster of Fantasy Mission Force
5.1

Cast

Jackie Chan
Jackie Chan
Sammy
Wang Yu
Don Wen
Tao Da Vey
Jing Fang
General
Brigitte Lin
Brigitte Lin
Lily
Adam Cheng
Amazon Leader
Pu-Liao Hsu
Stone
Yueh Sun
Old Sun
David Tao
Billy
Frankie Kao
Grease Lightning
Ling Chang
Emily
Director Chu Yin-Ping
Writer Hsin Wei
Composer David Tao
Cast and Crew

Film details

Country Hong Kong / Taiwan
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1982
Online premiere 30 December 2014
World premiere 13 February 1983
Release date
13 February 1983 Hong Kong
17 December 1983 Japan
21 October 1985 Portugal
14 July 1985 South Korea
13 February 1983 Taiwan
30 December 1983 USA NR
MPAA R
Production Cheung Ming Film
Also known as
Mi ni te gong dui, Fantasy Mission Force, Apostoli stin flogismeni Asia, Bir darbe bir ölüm, Confronto com o Dragão, Die Superfaust, Dragão Invencível: A Batalha Final, Dragon Attack, Dragon Commando, Dragon Mission Force, El comando del dragón, Fantastična misija, Fantasy Mission Force (1983), Fantasztikus küldetés, Jackie Chan - Die Superfaust, Jackie Chan - Fire Dragon, Jacky Chan: Apostoli stin flogismeni Asia, Kanlı Eller, La Mission fantastique, Mai nei dak gung dui, Mini Special Force, Missão Força, Ataca!, Mission Force, O Ataque do Dragão, Päästemissioon, Raju iskuryhmä, Shadowman 2, Un comando ciudat, Особое задание, Фантастична мисия, Фантастична місія Загону, ドラゴン特攻隊, 迷你特工隊, 迷你特攻队, Отряд фантастического назначения, Смертники, ドラゴン特攻隊：1983

Film rating

5.1
Rate 10 votes
4.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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