Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Laughter and Punishment
5.7
Kinoafisha Films Laughter and Punishment
5.7

Laughter and Punishment

, 2003
Rire et châtiment
France / Comedy / 18+
Poster of Laughter and Punishment
5.7

Cast

José Garcia
José Garcia
Vincent Roméro
Isabelle Doval
Camille Sétine
Laurent Lucas
Laurent Lucas
Jacques
Benoit Poelvoorde
Benoit Poelvoorde
Le prof de secourisme
Véronique Picciotto
Catherine
Philippe Uchan
Philippe Uchan
Pierre
Judith El Zein
Judith El Zein
Agnès
Marie Mergey
Madame Bourdier
Renaud Rutten
Chauffeur de taxi
Alain Bouzigues
Alain Bouzigues
Le dragueur dans la rue
Director Isabelle Doval
Writer Olivier Dague, Isabelle Doval, Jean-François Halin
Composer Alexandre Desplat
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2003
Online premiere 22 January 2003
World premiere 22 January 2003
Release date
28 January 2003 Belgium 9
28 January 2003 France
Budget €5,350,000
Worldwide Gross $6,325,857
Production MP Productions, EuropaCorp, France 2 Cinéma
Also known as
Rire et châtiment, Halálosan vicces, Laughter and Punishment, Riso e Castigo, Смех и наказание, Смях и наказание

Film rating

5.7
Rate 11 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Laughter and Punishment

American Insurrection
American Insurrection Drama
2021, USA
3.0
Ask the Dust
Ask the Dust Romantic, Drama
2006, USA
6.0
No Good Deed
No Good Deed Drama, Crime, Thriller
2002, Germany / USA
5.0
Le mac
Le mac Comedy
2010, France
6.0
Chamboultout
Chamboultout Comedy
2019, France / Belgium
6.0
Madame Hyde
Madame Hyde Comedy
2017, France
5.0
Full Speed
Full Speed Comedy
2016, France / North Macedonia
6.0
Vive la France
Vive la France Comedy
2013, France
6.0
Four Stars
Four Stars Comedy
2006, France
5.0
Man Up!
Man Up! Comedy, Drama
2019, France / Belgium
6.0
Nous finirons ensemble
Nous finirons ensemble Drama, Comedy
2019, France
6.0
Sa majesté Minor
Sa majesté Minor Comedy, Sci-Fi
2007, France / Spain
4.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more