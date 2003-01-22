Similar films for Laughter and Punishment
American Insurrection Drama
2021, USA
3.0
Ask the Dust Romantic, Drama
2006, USA
6.0
No Good Deed Drama, Crime, Thriller
2002, Germany / USA
5.0
Le mac Comedy
2010, France
6.0
Chamboultout Comedy
2019, France / Belgium
6.0
Madame Hyde Comedy
2017, France
5.0
Full Speed Comedy
2016, France / North Macedonia
6.0
Vive la France Comedy
2013, France
6.0
Four Stars Comedy
2006, France
5.0
Man Up! Comedy, Drama
2019, France / Belgium
6.0
Nous finirons ensemble Drama, Comedy
2019, France
6.0
Sa majesté Minor Comedy, Sci-Fi
2007, France / Spain
4.0