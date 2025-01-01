Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films The Servant The Servant Awards

Awards and nominations of The Servant 1963

BAFTA Awards 1964 BAFTA Awards 1964
Best British Actor
Winner
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Winner
Best Cinematography
Winner
Best British Actress
Nominee
 Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Nominee
 Outstanding British Film of the Year
Nominee
 Best British Screenplay
Nominee
 Best Film from any Source
Nominee
Venice Film Festival 1963 Venice Film Festival 1963
Golden Lion
Nominee
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Alice in Wonderland
Alice in Wonderland
2025, Russia, Musical
My Pet Dragon
My Pet Dragon
2025, Russia, Adventure, Fairy Tale
Finnick 2
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Lermontov. Doomsday
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Good Boy
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
The Black Phone 2
The Black Phone 2
2025, USA, Horror
Eye for an Eye
Eye for an Eye
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more