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Poster of Oscar And Josefine
5.2
Kinoafisha Films Oscar And Josefine
5.2

Oscar And Josefine

, 2005
Oscar And Josefine
Denmark / Adventure, Family, Fantasy / 18+
Poster of Oscar And Josefine
5.2

Cast

Adam Gilbert Jespersen
Peder
Nikolaj Steen
Mikkel Konyher
Oskar
Pernille Kaae Høier
Josefine
Kjeld Nørgaard
Kjeld Nørgaard
Thorsen
Frits Helmuth
Doktor Dinesen
Jesper Langberg
Præsten
Anna Agafia Svideniouk Egholm
Kirsten
Jesper Asholt
Jens Rold
Søren Sætter-Lassen
Mads Skrædder
Andrea Vagn Jensen
Andrea Vagn Jensen
Louise
Director Carsten Myllerup
Writer Bo Hr. Hansen, Nikolaj Scherfig
Composer Lars Daniel Terkelsen
Cast and Crew

Film details

Country Denmark
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2005
World premiere 11 February 2005
Release date
10 December 2005 Russia
10 December 2005 Belarus
11 February 2005 Denmark 7
10 December 2005 Kazakhstan
3 March 2005 USA
10 December 2005 Ukraine
Worldwide Gross $62,900
Production Cosmo Film, Det Danske Filminstitut, TV2 Danmark
Also known as
Oskar & Josefine, Oskar & Josefine - Heksen fra nutiden, Oskar and Josefine, Oskar ja Josefine, Oskar och Josefine, Oskar og Josefine, Oskar und Josefine - Hexen von heute

Film rating

5.2
Rate 10 votes
5.3 IMDb
Updated 29 November 2024
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