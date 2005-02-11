Cast
Adam Gilbert Jespersen
Peder
Pernille Kaae Høier
Josefine
Frits Helmuth
Doktor Dinesen
Anna Agafia Svideniouk Egholm
Kirsten
Cast and Crew
Director
Carsten Myllerup
Writer
Bo Hr. Hansen, Nikolaj Scherfig
Composer
Lars Daniel Terkelsen
Film details
Country
Denmark
Runtime
1 hour 20 minutes
Production year
2005
World premiere
11 February 2005
Release date
|10 December 2005
|Russia
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|10 December 2005
|Belarus
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|11 February 2005
|Denmark
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|7
|10 December 2005
|Kazakhstan
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|3 March 2005
|USA
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|10 December 2005
|Ukraine
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Worldwide Gross
$62,900
Production
Cosmo Film, Det Danske Filminstitut, TV2 Danmark
Also known as
Oskar & Josefine, Oskar & Josefine - Heksen fra nutiden, Oskar and Josefine, Oskar ja Josefine, Oskar och Josefine, Oskar og Josefine, Oskar und Josefine - Hexen von heute