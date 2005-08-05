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Poster of The Long Weekend
5.8
Kinoafisha Films The Long Weekend
5.8

The Long Weekend

, 2005
The Long Weekend
USA, Canada, Great Britain / Comedy / 18+
Poster of The Long Weekend
5.8

Cast

Brendan Fehr
Brendan Fehr
Ed Waxman
Dustin Milligan
Dustin Milligan
Paul Campbell
Paul Campbell
Roger
Kristina Copeland
Michael Daingerfield
Angelika Libera
Dakota Morton
Brad Sihvon
Andy Thompson
Officer Garcia
Mike Dopud
Chris Klein
Cooper
Chandra West
Chandra West
Kim
Director Pat Holden
Writer Tad Safran
Composer David A. Hughes
Cast and Crew

Film details

Country USA / Canada / Great Britain
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2005
World premiere 5 August 2005
Release date
2 February 2006 Russia Централ Партнершип
2 February 2006 Belarus
5 August 2005 Brazil 16
29 June 2006 Germany
2 February 2006 Kazakhstan
5 August 2005 USA
2 February 2006 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $3,540,754
Production Gold Circle Films, Brightlight Pictures, Chum Television
Also known as
The Long Weekend, Çılgın hafta sonu, Dugačak vikend, El weekend, Hosszú hétvége, Loco, Loco Fin De Semana, Mein verschärftes Wochenende, Pikk nädalavahetus, Quase Virgem, Rankka viikonloppu, Sempre a Bombar, Sof shavua' aroh, Szaloni Weekend, Un long week-end, Un lungo weekend, Τρελό Σαββατοκύριακο για εργένηδες, Длинный уикэнд, Довгий вікенд, Дългият уикенд, Длинный уик-энд

Film rating

5.8
Rate 10 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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