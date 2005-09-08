Film details
Country
Great Britain / USA
Runtime
1 hour 58 minutes
Production year
2005
World premiere
8 September 2005
Release date
|24 November 2005
|Russia
| Каскад
|12+
|10 November 2005
|Argentina
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|13 January 2006
|Armenia
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|16 February 2006
|Australia
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|19 October 2005
|Belgium
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|30 September 2005
|Denmark
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|28 December 2005
|Egypt
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|30 September 2005
|Estonia
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|7 October 2005
|Finland
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|12 October 2005
|France
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|27 October 2005
|Germany
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|30 September 2005
|Great Britain
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|27 October 2005
|Greece
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|27 October 2005
|Hong Kong
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|6 October 2005
|Hungary
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|30 September 2005
|Iceland
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|30 September 2005
|Ireland
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|29 September 2005
|Israel
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|18 November 2005
|Italy
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|27 May 2006
|Japan
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|24 November 2005
|Kazakhstan
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|7 October 2005
|Latvia
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|14 October 2005
|Mexico
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|20 October 2005
|Netherlands
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|21 October 2005
|Panama
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|3 November 2005
|Peru
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|15 February 2006
|Philippines
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|21 October 2005
|Poland
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|29 September 2005
|Portugal
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|6 October 2005
|Singapore
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|4 November 2005
|South Korea
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|21 October 2005
|Spain
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|7 October 2005
|Sweden
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|20 October 2005
|Switzerland
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|7 October 2005
|Turkey
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|12 May 2006
|USA
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|24 November 2005
|Ukraine
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|11 November 2005
|Uruguay
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|21 October 2005
|Venezuela
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MPAA
PG-13
Budget
$10,000,000
Worldwide Gross
$27,610,873
Production
Touchstone Pictures, Milkshake Films, Milkshake Films
Also known as
Goal!, Goal! The Dream Begins, Gol!, ¡Gol!, Гол!, Goal!: The Impossible Dream, ¡Goool!, Giấc Mơ Sân Cỏ, Goal! - Il sogno impossibile, Goal! - Lebe deinen Traum, Goal! - Naissance d'un prodige, Gol, Gol!: O Sonho Impossível, Golo!, Gool!, Góóól!, Įvartis!, Maali!, Mål!, Värav, Vārti!, When you score, هدف! الحلم يبدأ, गोल! द ड्रीम बिगिन्स, 疾風禁區, Góóól! Sen začíná, Гол! Все начинается с мечты, גול