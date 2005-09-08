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Poster of Goal!
6.9
Kinoafisha Films Goal!
6.9

Goal!

, 2005
Goal!
Great Britain, USA / Drama, Adventure, Sport / 18+
Poster of Goal!
6.9

Cast

Kuno Becker
Santiago Munez
Alessandro Nivola
Alessandro Nivola
Gavin Harris
Marcel Iureș
Stephen Dillane
Stephen Dillane
Anna Friel
Anna Friel
Roz Harmison
Cassandra Bell
Greg Ellis
Greg Ellis
Peter Rnic
Frances Barber
Frances Barber
Tony Plana
Tony Plana
Hernan Munez
David Beckham
David Beckham
Zinédine Zidane
Director Danny Cannon, Michael Winterbottom
Writer Mike Jefferies, Dick Clement, Adrian Butchart, Ian La Frenais
Composer Graeme Revell
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2005
World premiere 8 September 2005
Release date
24 November 2005 Russia Каскад 12+
10 November 2005 Argentina
13 January 2006 Armenia
16 February 2006 Australia
19 October 2005 Belgium
30 September 2005 Denmark
28 December 2005 Egypt
30 September 2005 Estonia
7 October 2005 Finland
12 October 2005 France
27 October 2005 Germany
30 September 2005 Great Britain
27 October 2005 Greece
27 October 2005 Hong Kong
6 October 2005 Hungary
30 September 2005 Iceland
30 September 2005 Ireland
29 September 2005 Israel
18 November 2005 Italy
27 May 2006 Japan
24 November 2005 Kazakhstan
7 October 2005 Latvia
14 October 2005 Mexico
20 October 2005 Netherlands
21 October 2005 Panama
3 November 2005 Peru
15 February 2006 Philippines
21 October 2005 Poland
29 September 2005 Portugal
6 October 2005 Singapore
4 November 2005 South Korea
21 October 2005 Spain
7 October 2005 Sweden
20 October 2005 Switzerland
7 October 2005 Turkey
12 May 2006 USA
24 November 2005 Ukraine
11 November 2005 Uruguay
21 October 2005 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $27,610,873
Production Touchstone Pictures, Milkshake Films, Milkshake Films
Also known as
Goal!, Goal! The Dream Begins, Gol!, ¡Gol!, Гол!, Goal!: The Impossible Dream, ¡Goool!, Giấc Mơ Sân Cỏ, Goal! - Il sogno impossibile, Goal! - Lebe deinen Traum, Goal! - Naissance d'un prodige, Gol, Gol!: O Sonho Impossível, Golo!, Gool!, Góóól!, Įvartis!, Maali!, Mål!, Värav, Vārti!, When you score, هدف! الحلم يبدأ, गोल! द ड्रीम बिगिन्स, 疾風禁區, Góóól! Sen začíná, Гол! Все начинается с мечты, גול

Film rating

6.9
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Updated 25 December 2023

Quotes

Santiago Munez The only one who can tell me I'm not good enough is you. And even then I may not agree with you.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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