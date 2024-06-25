Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Immigrant
7.5
Kinoafisha Films The Immigrant
7.5

The Immigrant

, 1917
The Immigrant
USA / Short, Drama, Romantic, Comedy / 18+
Poster of The Immigrant
7.5

Synopsis

Charlie is an immigrant who endures a challenging voyage and gets into trouble as soon as he arrives in America.

Cast

Charles Chaplin
Charles Chaplin
Eric Campbell
Head Waiter
Albert Austin
Restaurant diner
Henry Bergman
Woman on Ship
Edna Purviance
Immigrant
Charles Chaplin
Immigrant
Kitty Bradbury
Edna's mother
Frank J. Coleman
Restaurant owner
Frank J. Coleman
Restaurant owner
William Gillespie
Café violinist
Tom Harrington
Marriage registrar
James T. Kelley
Shabby man in restaurant
Director Charles Chaplin, Charles Chaplin
Writer Charles Chaplin
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 20 minutes
Production year 1917
World premiere 17 June 1917
Release date
20 October 1918 Denmark
6 January 1925 Finland
14 April 1918 Spain
7 April 1918 Sweden
17 June 1917 USA
Production Lone Star Corporation
Also known as
The Immigrant, Charlot emigrante, Immigranten, A bevándorló, A Modern Columbus, Amerikaresan, Broke, Chaplin emigranttina, Chaplin siirtolaisena, Chaplin som Emigrant, Chaplin vystehovalcem, Chapter One Charlie as The Immigrant, Charlie siirtolaisena, Charlot émigrant, Charlot voyage, Der Einwanderer, Der Immigrant, El emigrante, El inmigrante, Emigranten, Emigrantul, Hello U.S.A., Imigrant, Kun Chaplin tuli luvattuun maahan, L'émigrant, L'emigrante, O Emigrante, O Imigrante, O metanastis, Şarlo Göçmen, Šarlo useljenik, Siirtolainen, The Migrant, The New World, Ο μετανάστης, Имигрантът, Иммигрант, Іммігрант, チャップリンの移民, Charlot l'émigrant, Göçmen

Film rating

7.5
Rate 14 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 25 June 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Immigrant

The Cure
The Cure Comedy, Short
1917, USA
7.0
The Adventurer
The Adventurer Comedy, Short
1917, USA
7.0
Easy Street
Easy Street Short, Comedy
1917, USA
7.0
Behind the Screen
Behind the Screen Comedy, Short
1916, USA
7.0
A Woman of Paris: A Drama of Fate
A Woman of Paris: A Drama of Fate Drama, Romantic
1923, USA
6.0
Pay Day
Pay Day Short, Comedy
1922, USA
7.0
A Day's Pleasure
A Day's Pleasure Short, Comedy
1919, USA
7.0
Shoulder Arms
Shoulder Arms War, Comedy
1918, USA
7.0
The Pride of the Clan
The Pride of the Clan Drama, Romantic
1917, USA
6.0
The Chaplin Cavalcade
The Chaplin Cavalcade Comedy
1938, USA
7.0
Limelight
Limelight Drama, Comedy, Romantic, Musical
1952, USA
8.0
The Kid
The Kid Drama, Comedy, Family
1921, USA
8.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more