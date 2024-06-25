The Immigrant, Charlot emigrante, Immigranten, A bevándorló, A Modern Columbus, Amerikaresan, Broke, Chaplin emigranttina, Chaplin siirtolaisena, Chaplin som Emigrant, Chaplin vystehovalcem, Chapter One Charlie as The Immigrant, Charlie siirtolaisena, Charlot émigrant, Charlot voyage, Der Einwanderer, Der Immigrant, El emigrante, El inmigrante, Emigranten, Emigrantul, Hello U.S.A., Imigrant, Kun Chaplin tuli luvattuun maahan, L'émigrant, L'emigrante, O Emigrante, O Imigrante, O metanastis, Şarlo Göçmen, Šarlo useljenik, Siirtolainen, The Migrant, The New World, Ο μετανάστης, Имигрантът, Иммигрант, Іммігрант, チャップリンの移民, Charlot l'émigrant, Göçmen