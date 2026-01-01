Menu
Kinoafisha Films First on the Moon First on the Moon Awards

Awards and nominations of First on the Moon 2005

Venice Film Festival 2005 Venice Film Festival 2005
Venice Horizons Documentary Award
Winner
Best Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2005 Sochi Open Russian Film Festival 2005
Best Debut
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Full-Length Film
Nominee
