Cast
Heinz Rühmann
Peter Frank
Lien Deyers
Gina, Robert Stumms Tochter
Lizzi Waldmüller
Liane Heller
Ida Wüst
Britta Bockelmann
Friedrich Ettel
Schlemmel, Kellermeister
Elfriede Jera
Sekretärin von Robert Stamm
Heinrich Gotho
Verwandter bei der Testamentseröffnung
Cast and Crew
Director
Max Ophüls
Writer
Trude Herka, Felix Jackson, Max Ophüls
Composer
Clemens Schmalstich
Film details
Country
Germany
Runtime
1 hour 16 minutes
Production year
1933
World premiere
8 June 1933
Release date
|8 June 1933
|Germany
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|17 November 1933
|USA
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Production
Universum Film (UFA)
Also known as
Lachende Erben, A pezsgőháború, Champagne-prinsessen, Champagnerkrieg, Els hereus alegres, Laughing Heirs, Les Joyeux Héritiers, Los herederos felices, Roześmiani spadkobiercy, Teddy bleibt trocken, The Merry Heirs, Wesołe dziedzictwo