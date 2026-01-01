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Poster of The Merry Heirs
6.2
Kinoafisha Films The Merry Heirs
6.2

The Merry Heirs

, 1933
Lachende Erben
Germany / Comedy / 18+
Poster of The Merry Heirs
6.2

Cast

Heinz Rühmann
Peter Frank
Lien Deyers
Gina, Robert Stumms Tochter
Lizzi Waldmüller
Liane Heller
Ida Wüst
Britta Bockelmann
Max Adalbert
Justus Bockelmann
Julius Falkenstein
Dr. Weinhöppel, Notar
Walter Janssen
Robert Stumm
Friedrich Ettel
Schlemmel, Kellermeister
Elfriede Jera
Sekretärin von Robert Stamm
Heinrich Gotho
Verwandter bei der Testamentseröffnung
Director Max Ophüls
Writer Trude Herka, Felix Jackson, Max Ophüls
Composer Clemens Schmalstich
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 16 minutes
Production year 1933
World premiere 8 June 1933
Release date
8 June 1933 Germany
17 November 1933 USA
Production Universum Film (UFA)
Also known as
Lachende Erben, A pezsgőháború, Champagne-prinsessen, Champagnerkrieg, Els hereus alegres, Laughing Heirs, Les Joyeux Héritiers, Los herederos felices, Roześmiani spadkobiercy, Teddy bleibt trocken, The Merry Heirs, Wesołe dziedzictwo

Film rating

6.2
Rate 15 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
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