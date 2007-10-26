Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of No Smoking
7.3
Kinoafisha Films No Smoking
7.3

No Smoking

, 2007
No Smoking
India / Horror, Drama, Detective / 18+
Poster of No Smoking
7.3

Cast

John Abraham
John Abraham
K
Paresh Rawal
Shri Shri Prakash Guru Ghantal Baba Bangali Sealdah Wale
Ayesha Takia
Annie
Ranvir Shorey
Abbas Tyrewala
Kiku Sharda
Doctor in charge of K's brother J
Akhauri P. Sinha
ACP
Joy Fernandes
J's friend Alex
Karan Makhija
J's friend, at the starting.
Megh Pant
ACP Assistant
Vasan Bala
Vasan Bala
The man at the launch party of Alex's cigars
Director Anurag Kashyap
Writer Raj Singh Chaudhary, Anurag Kashyap
Composer Vishal Bhardwaj, Clinton Cerejo
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2007
World premiere 26 October 2007
Release date
26 October 2007 India
26 October 2007 USA
Worldwide Gross $797,693
Production Big Screen Entertainment, Eros Worldwide, Panorama Studios
Also known as
No Smoking, Пагубное пристрастие

Film rating

7.3
Rate 15 votes
7.3 IMDb
Updated 15 September 2026
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Avengers: Endgame
Avengers: Endgame
2019, USA, Action, Sci-Fi
The Ultimate Planet
The Ultimate Planet
2026, Russia, Action, Sci-Fi
Vozvrashchenie Mamontenka
Vozvrashchenie Mamontenka
2026, Russia, Animation, Adventure, Family
The Unsmiling Tsarevna
The Unsmiling Tsarevna
2026, Russia, Family, Fantasy
Twilight
Twilight
2008, USA, Fantasy, Romantic
Fall 2
Fall 2
2026, USA, Adventure, Drama
The Tale of Fairy Tales
The Tale of Fairy Tales
2026, Russia, Fantasy, Family
Resident Evil
Resident Evil
2026, Germany / USA, Horror, Action
Crawlers
Crawlers
2026, USA, Horror, Thriller
Romanovy: Predannost i predatelstvo
Romanovy: Predannost i predatelstvo
2026, Russia, History, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more