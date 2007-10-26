Cast
Paresh Rawal
Shri Shri Prakash Guru Ghantal Baba Bangali Sealdah Wale
Ranvir Shorey
Abbas Tyrewala
Kiku Sharda
Doctor in charge of K's brother J
Joy Fernandes
J's friend Alex
Karan Makhija
J's friend, at the starting.
Vasan Bala
The man at the launch party of Alex's cigars
Cast and Crew
Director
Anurag Kashyap
Writer
Raj Singh Chaudhary, Anurag Kashyap
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 0 minute
Production year
2007
World premiere
26 October 2007
Release date
|26 October 2007
|India
|
|
|26 October 2007
|USA
|
|
Worldwide Gross
$797,693
Production
Big Screen Entertainment, Eros Worldwide, Panorama Studios
Also known as
No Smoking, Пагубное пристрастие