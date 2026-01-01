Menu
Poster of Guerre des tuques, La
Poster of Guerre des tuques, La
Рейтинги
7.0 IMDb Rating: 7.5
Kinoafisha Films Guerre des tuques, La

Guerre des tuques, La

Guerre des tuques, La 18+
Country Canada
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1984
World premiere 3 October 1984
Release date
3 October 1984 Canada G
25 October 1985 USA G
MPAA G
Budget 1,340,000 CAD
Production Les Productions La Fête Inc., Société Générale du Cinéma du Québec, Téléfilm Canada
Also known as
La guerre des tuques, The Dog Who Stopped the War, Der Schneeballkrieg, El perro que paró la guerra, A bernáthegyi, A Guerra de Bolas de Neve, A kutya, aki megállította a háborút, Câinele care a oprit războiul, El perro que detuvo la guerra, Garotos em Guerra, Il cane che fermò la guerra, Kako je pas zaustavio rat, Lumisota, Luvornas krig, O Cão Que Parou a Guerra, Pas koji je zaustavio rat, Pies, który zakończył wojnę, Sneeuwballenoorlog, The Great Snowball War, Το σκυλί που σταμάτησε τον πόλεμο, Собака, остановившая войну
Director
André Melançon
Cast
Cédric Jourde
Julien Elie
Marie-Pierre A. D'Amour
Cast and Crew
Similar films for Guerre des tuques, La
Bach and Broccoli 6.9
Bach and Broccoli (1986)
Snowtime! 5.8
Snowtime! (2015)
The Pee-Wee 3D: The Winter That Changed My Life 6.6
The Pee-Wee 3D: The Winter That Changed My Life (2012)
The Tadpole and the Whale 6.3
The Tadpole and the Whale (1987)
Astérix chez les Bretons 7.1
Astérix chez les Bretons (1986)
Douze travaux d'Astérix, Les 7.1
Douze travaux d'Astérix, Les (1976)
Asterix and Cleopatra 7.2
Asterix and Cleopatra (1968)
Fierro... l'été des secrets / Summer of the Colt 6.2
Fierro... l'été des secrets / Summer of the Colt (1991)

Film rating

7.0
7.5 IMDb
