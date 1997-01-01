Menu
Poster of Driftwood
IMDb Rating: 5.4
Kinoafisha Films Driftwood

Driftwood

Driftwood 18+
Country Great Britain / Ireland
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1997
World premiere 1 January 1997
Release date
28 March 1997 Russia 18+
28 July 1999 France
12 January 2000 Germany
27 March 1997 Great Britain
28 March 1997 Kazakhstan
1 January 1997 USA R
28 March 1997 Ukraine
MPAA R
Production Blue Dolphin Film Distribution, Deadwood Limited, Goldcrest Films International
Also known as
Driftwood, La geôlière, Driftwood - Confiança Inocente, Driftwood - Ossessione fatale, Driftwood - Tödliches Treibgut, Fusta a la deriva, Geçmişi ararken, Gestrandet - Der Liebe ausgeliefert, Madera a la deriva, Meren vanki, Partra vetve, Wyrzucony na brzeg, Дрифтвуд, ドリフトウッド 硝子の檻
Director
Ronan O'Leary
Cast
Anne Brochet
James Spader
James Spader
Cast and Crew
5.5
5.4 IMDb
