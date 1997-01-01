Country
Great Britain / Ireland
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
1997
World premiere
1 January 1997
Release date
|28 March 1997
|Russia
|
|18+
|28 July 1999
|France
|
|
|12 January 2000
|Germany
|
|
|27 March 1997
|Great Britain
|
|
|28 March 1997
|Kazakhstan
|
|
|1 January 1997
|USA
|
|R
|28 March 1997
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Production
Blue Dolphin Film Distribution, Deadwood Limited, Goldcrest Films International
Also known as
Driftwood, La geôlière, Driftwood - Confiança Inocente, Driftwood - Ossessione fatale, Driftwood - Tödliches Treibgut, Fusta a la deriva, Geçmişi ararken, Gestrandet - Der Liebe ausgeliefert, Madera a la deriva, Meren vanki, Partra vetve, Wyrzucony na brzeg, Дрифтвуд, ドリフトウッド 硝子の檻