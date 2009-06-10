Menu
7.1 IMDb Rating: 6.5
2 posters
Kinoafisha Films Who's That Knocking at My Door

Who's That Knocking at My Door

I Call First 18+
Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1967
World premiere 15 November 1967
Release date
13 September 1969 Brazil 16
10 June 2009 France
15 November 1967 USA
MPAA R
Budget $75,000
Worldwide Gross $16,085
Production New York University, Tisch School of the Arts, Tisch School of the Arts (NYU), Trimod Films
Also known as
Who's That Knocking at My Door, I Call First, ¿Quién llama a mi puerta?, Quem Bate à Minha Porta?, Wer klopft denn da an meine Tür?, Alguien golpea a mi puerta, Bring on the Dancing Girls, Chi sta bussando alla mia porta?, Cine bate la usa mea?, J.R., Kas beldžiasi i mano duris, Kdo to klepe na moje dveře, Kes koputab mu uksele, Ki kopog az ajtómon?, Kto mi to klope na dvere?, Kto puka do moich drzwi, Kuka kolkuttaa ovelleni, Kuka kolkuttaa ovelleni?, Qui truca a la meva porta?, Tko to kuca na moja vrata?, Vem är det som knackar på min dörr?, Кто стучится в дверь ко мне?, Хто стукає в мої двері?, ドアをノックするのは誰？, 誰在敲我的門
Director
Martin Scorsese
Martin Scorsese
Cast
Zina Bethune
Harvey Keitel
Harvey Keitel
Anne Collette
Harry Northup
Lennard Kuras
Similar films for Who's That Knocking at My Door
Boxcar Bertha 6.4
Boxcar Bertha (1972)
The Last Temptation of Christ 7.1
The Last Temptation of Christ (1988)
Mean Streets 8.0
Mean Streets (1973)
Bringing Out the Dead 7.2
Bringing Out the Dead (1999)
Kundun 7.2
Kundun (1997)
Alice Doesn't Live Here Anymore 7.4
Alice Doesn't Live Here Anymore (1974)
New York, New York 7.4
New York, New York (1977)
Public Speaking 7.6
Public Speaking (2010)
Guy and Madeline on a Park Bench 6.4
Guy and Madeline on a Park Bench (2009)
American Boy: A Profile of Steven Prince 7.3
American Boy: A Profile of Steven Prince (1978)
Italianamerican 7.6
Italianamerican (1974)
Street Scenes 6.8
Street Scenes (1970)

