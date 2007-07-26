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Poster of Padenie v nebesa
Kinoafisha Films Padenie v nebesa

Padenie v nebesa

, 2007
Russia / Mystery, Drama / 18+
Poster of Padenie v nebesa

Cast

Aleksandr Rahmaninov
Boris Kazakov
Leonid Solovev
Margarita Borisova
Mikhail Burlakov
Aleksandr Goryainov
Andrey Kazakov
Andrey Kazakov
Ilya Sergeev
Yuliya Brehova
Aleksandr Kuznetsov
Aleksandr Kuznetsov
Galina Skopcova
Director Natalya Mitroshina
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 2007
World premiere 26 July 2007
Release date
26 July 2007 Russia Кино без границ
26 July 2007 Belarus
26 July 2007 Kazakhstan
26 July 2007 Ukraine

Film rating

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