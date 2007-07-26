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Padenie v nebesa
Padenie v nebesa
, 2007
Russia / Mystery, Drama / 18+
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
Cast
Aleksandr Rahmaninov
Boris Kazakov
Leonid Solovev
Margarita Borisova
Mikhail Burlakov
Aleksandr Goryainov
Andrey Kazakov
Ilya Sergeev
Yuliya Brehova
Aleksandr Kuznetsov
Galina Skopcova
Director
Natalya Mitroshina
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 22 minutes
Production year
2007
World premiere
26 July 2007
Release date
26 July 2007
Russia
Кино без границ
26 July 2007
Belarus
26 July 2007
Kazakhstan
26 July 2007
Ukraine
Film rating
0.0
Rate
6
votes
Place in the rating
Best Russian Films
Stills
Showtimes
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