Sex & Philosophy
Sex & Philosophy
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
France / Iran / Tajikistan
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
2005
World premiere
29 May 2005
Release date
|9 August 2007
|Russia
| Кино без границ
|
|9 August 2007
|Belarus
|
|
|14 April 2006
|Italy
|
|
|9 August 2007
|Kazakhstan
|
|
|9 December 2005
|South Korea
|
|12
|17 January 2008
|Ukraine
|
|
Budget
$300,000
Worldwide Gross
$22,978
Production
Exception Wild Bunch, Makhmalbaf Film House, Makhmalbaf Productions
Also known as
Sex o phalsapheh, Sex & Philosophy, Seks i filozofia, Seks ve felsefe, Sesso e filosofia, Sex и философия, Sexo e Filosofia, Um Dia muito Especial