Poster of Sex & Philosophy
1 poster
Kinoafisha Films Sex & Philosophy

Sex & Philosophy

Sex & Philosophy 18+
Country France / Iran / Tajikistan
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2005
World premiere 29 May 2005
Release date
9 August 2007 Russia Кино без границ
9 August 2007 Belarus
14 April 2006 Italy
9 August 2007 Kazakhstan
9 December 2005 South Korea 12
17 January 2008 Ukraine
Budget $300,000
Worldwide Gross $22,978
Production Exception Wild Bunch, Makhmalbaf Film House, Makhmalbaf Productions
Also known as
Sex o phalsapheh, Sex & Philosophy, Seks i filozofia, Seks ve felsefe, Sesso e filosofia, Sex и философия, Sexo e Filosofia, Um Dia muito Especial
Director
Mohsen Makhmalbaf
Cast
Daler Nazarov
Mariam Gaibova
Farzona Beknazarova
Tahmineh Ebrahimova
Malohat Abdulloeva
Cast and Crew
Film rating

6.3
Rate 10 votes
5.5 IMDb
Stills
