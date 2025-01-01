Menu
Films
Gia
Golden Globes, USA 1999
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Winner
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Writing for a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Casting for a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Costume Design for a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1999
Outstanding Performance by a Female Actor in a TV Movie or Miniseries
Winner
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Alice in Wonderland
2025, Russia, Musical
My Pet Dragon
2025, Russia, Adventure, Fairy Tale
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
The Black Phone 2
2025, USA, Horror
Eye for an Eye
2025, USA, Horror
