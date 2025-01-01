Menu
Awards and nominations of Gia 1998

Golden Globes, USA 1999 Golden Globes, USA 1999
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Winner
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Writing for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Casting for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Costume Design for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1999 Screen Actors Guild Awards 1999
Outstanding Performance by a Female Actor in a TV Movie or Miniseries
Winner
