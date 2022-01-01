Прокатчик Ukrainian Film Distribution

Компания «UFD» (ООО «Юкрейниан Фильм Дистрибюшн») основана в 2011 году. Является эксклюзивным дистрибьютором студии «Двадцатый Век Фокс» и "Дримвокс Анимэйшн" на территории Украины и в Республике Молдова. Также осуществляет кинотеатральный прокат фильмов независимых российских, американских и европейских компаний. 20th Century Fox Film Corporation — американская компания, расположенная в Сенчери-Сити в Лос-Анджелесе, Калифорния. Штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе, в небоскрёбе Fox Plaza. Появилась в 1935 году в результате слияния двух компаний - Fox Film Corporation и 20th Century Pictures. Первым президентом компании стал Джозеф Шенк. 20th Century Fox входит в холдинг News Corporation, где является главной компанией по производству кино- и телепродукции. В 1994 году на базе 20th Century Fox была образована новая студия — Fox Searchlight.



Источник: Компания «UFD» (ООО «Юкрейниан Фильм Дистрибюшн») основана в 2011 году. Является эксклюзивным дистрибьютором студии «Двадцатый Век Фокс» и "Дримвокс Анимэйшн" на территории Украины и в Республике Молдова. Также осуществляет кинотеатральный прокат фильмов независимых российских, американских и европейских компаний. 20th Century Fox Film Corporation — американская компания, расположенная в Сенчери-Сити в Лос-Анджелесе, Калифорния. Штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе, в небоскрёбе Fox Plaza. Появилась в 1935 году в результате слияния двух компаний - Fox Film Corporation и 20th Century Pictures. Первым президентом компании стал Джозеф Шенк. 20th Century Fox входит в холдинг News Corporation, где является главной компанией по производству кино- и телепродукции. В 1994 году на базе 20th Century Fox была образована новая студия — Fox Searchlight.Источник: http://kiev.glo.ua/uslugi/kompaniya-ukrainian-film-distribution.html