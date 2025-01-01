Меню
СОЛНЦЕ
Телеканал СОЛНЦЕ
О телеканале
Сериалы
Сейчас популярно на СОЛНЦЕ
Чебурашка
семейный, комедия
Жанры
Комедия
Семейный
Сериалы на СОЛНЦЕ
2025
Чебурашка
семейный, комедия
2025, Россия
0.0
«Хоакин не просто играет — он буквально горит на экране»: у нового фильма с Фениксом 6,7 на IMDb, зато отзывы восторженные
Настоящим Смурлам помогли вообще не Уоррены: реальная история из «Заклятия 4» произошла еще в 80-е
Айседора не просто так помогает Тайлеру: главная злодейка 3 сезона «Уэнсдэй» уже найдена
С главными героями «Великолепного века» все ясно, но кто главный злодей? Пересмотрели и убедились — это не Ибрагим с Махидевран
«Ставки высоки»: ИИ назвал лучшую часть «Гарри Поттера» — и это не «Тайная комната» (фанаты могут не согласиться)
Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю
Тем зомби из «28 лет спустя» был не Киллиан Мерфи — но его камео не шутка: смотрите внимательно, чтобы не пропустить
«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы
«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат
Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв
Называем лучший сезон «Очень странных дел», который смотрели 1 млрд часов: выбрали не критики, а обычные люди
