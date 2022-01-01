Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Дистрибьютеры New Wave Production

Прокатчик New Wave Production

О прокатчике

Компания «New Wave Production» пришла на кинорынок Беларуси 29 сентября 2011 года. Её директором и генеральным продюсером является Александр Левенчук. На базе компании формируются съёмочные группы, состоящие из профессионалов всех кинематографических направлений.

Кинокомпания сотрудничает как с зарубежными коллегами, так и с государственными учреждениями, имеет в распоряжении производственные помещения, съёмочные павильоны и студии. В её сферу деятельности также входит продакшн и постпродакшн художественных, документальных, короткометражных фильмов, а также видео- и рекламных роликов.

Компания «New Wave Production» участвует в производстве коммерческих и государственных бюджетных проектов, а созданные на её базе фильмы множество раз получали награды престижных кинофестивалей.

Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши