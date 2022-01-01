Прокатчик New Wave Production

Компания «New Wave Production» пришла на кинорынок Беларуси 29 сентября 2011 года. Её директором и генеральным продюсером является Александр Левенчук. На базе компании формируются съёмочные группы, состоящие из профессионалов всех кинематографических направлений.

Кинокомпания сотрудничает как с зарубежными коллегами, так и с государственными учреждениями, имеет в распоряжении производственные помещения, съёмочные павильоны и студии. В её сферу деятельности также входит продакшн и постпродакшн художественных, документальных, короткометражных фильмов, а также видео- и рекламных роликов.

Компания «New Wave Production» участвует в производстве коммерческих и государственных бюджетных проектов, а созданные на её базе фильмы множество раз получали награды престижных кинофестивалей.