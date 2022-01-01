Прокатчик Lamafilm

«Lamafilm» - является официальной российско-белорусской компанией по производству документального, музыкального и художественного кино, а также сериалов и рекламы. Учредителем организации является Алексей Анисимов. Свои функции компания осуществляет как на территории Минска, так и в Москве.

В профессиональную сферу деятельности «Lamafilm» входят: производство фильмов, звукозапись, реклама и постпродакшн. За годы успешной работы на кинорынке компания участвовала в производстве таких полнометражных фильмов и телепроектов, как «Клуши», «Всё включено», «Новогодний папа», «След пираньи», «Огни любви». «Lamafilm» сотрудничает с несколькими европейскими странами и с государством Израиль.