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Киноафиша Дистрибьютеры Каскад Украина

Прокатчик Каскад Украина

О прокатчике

Компания «Каскад-Украина» на рынке кинопроката с 2001 года. По январь 2007 года «Каскад-Украина» представлял на территории Украины фильмы компании Columbia Pictures (Sony). С 2007 года по настоящее время компания - независимый дистрибьютор многих ведущих кинокомпаний мира. Всего в период с 2001 по 2012 гг. было выпущено в прокат 230 фильмов, среди них такие как: «Терминатор 3», «Код Да Винчи» , «Казино Рояль», «Люди в чёрном 2», «Остров проклятых», «Король говорит», «Повелитель бури», «Пила 5,6», «Мачете», «Мухнем на луну 3Д», «Сезон охоты», «Шевели ластами 3D» и многие другие. «Каскад-Украина» является стабильным представителем кинопрокатного рынка Украины и способствует формированию украинской киноиндустрии в соответствии с ее мировыми тенденциями.
 

 

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