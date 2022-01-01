Прокатчик Гельварс Синема

Компания «Гельварс Синема» была основана в 1993 году, и таким образом является одним из старейших дистрибьюторов на территории России и СНГ. Представителем организации на территории Республики Беларусь является А. Малахова, деятельность которой максимально направлена на продвижении каждого выпущенного в прокат фильма. В деятельность «Гельварс Синема» входит дистрибуция, как зарубежных, так и отечественных фильмов, а также услуги по организации и продвижению фестивалей и форумов.

Среди последних громких премьер компании можно назвать такие фильмы, как «Землетрясение», «Одноклассницы», «Ёлки 5» и другие. За время работы организации на территорию Минска свои фильмы приехали представить режиссёры Сарик и Гевонд Андреасяны, актёры Александр Головин, Валентина Мазунина и другие.

По мнению официальных представителей киноиндустрии и зрителей, компания «Гельварс Синема» является одним из лучших прокатчиков в Беларуси.