Стрим-сервис Facebook Watch

Американский видеосервис, которым управляет Facebook. Официальным первым днем работы считается 9 августа 2017 года. Оригинальный контент создается компаниями-партнерами, они и забирают себе 55% дохода от рекламы. Сервис предлагает персонализированные рекомендации на основе поведения пользователя в социальной сети.

Компания выделяет на съемки оригинальных видео от 10 тысяч до 1 млн долларов. Такими стали черная комедия «Королева Америка» и документальный мини-сериал «Люди Нью-Йорка». Кроме этого, был лицензирован показ некоторых старых шоу, например «Баффи — истребительница вампиров».