Стрим-сервис All 4

All 4 – это сервис, предоставляющий доступ к огромной базе сериалов, фильмов и телевизионных шоу, транслируемых на канале Channel Four и не только. Выгодным отличием сервиса является бесплатный доступ к большинству контента при регистрации. Это возможно благодаря рекламному сотрудничеству сервиса. All 4 предлагает контент, недавно показанный на телеканалах Channel 4, E4, More4, Film4 и 4Music, а также предоставляет доступ к прямой трансляции. У сервиса было около 215 миллионов просмотров после запуска в первой половине 2011 года, что сделало канал Channel 4 крупнейшей коммерческой вещательной компанией Великобритании, которая по сей день остается одним из лидеров.

Благодаря специально разработанному мобильному приложению для устройств Android, IOS и Windows сервис стал доступен для зрителей в любое время и в любом месте.