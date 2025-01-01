Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Дистрибьютеры ADDIK

Телеканал ADDIK

Сейчас популярно на ADDIK
Темная сторона луны Темная сторона луны
драма, боевик, криминал
 
Темная сторона луны
Про них не кричат, как про «Фишер» и «Первый отдел», но они тоже стоящие: 3 российских детективных сериала 2025 года
Этот сериал захватил весь мир и перевалил за 20 миллионов просмотров: для британцев это большая редкость
Королевский статус Арагорна был сразу понятен: вот как переводится его имя
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Японии — теперь на очереди Россия
Что, опять? Создатели «Фишера» окончательно определились с будущим сериала — и далеко не все фанаты оценят такое решение
«Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»
«Дин не захотел бы»: Падалеки спустя годы ответил на один из главных вопросов к финалу «Сверхов» — теперь без продолжения не обойтись
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше