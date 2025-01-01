Меню
Кинофестиваль в Торонто
Номинации
Номинаций кинофестиваля Кинофестиваль в Торонто
TIFF Tribute Performer Award
Norman Jewison Career Achievement Award
Share Her Journey Groundbreaker Award
TIFF Tribute Award in Impact Media
TIFF Tribute Awards Honorary Chair
Best Canadian Discovery Award
Best Canadian Discovery Award - Honourable Mention
Platform Award - Honourable Mention
Platform Award
International People’s Choice Award
Best Film
Премия TIFF за разнообразие артистов
Премия "Дань уважения" за исполнение
Трибьют "Бриллиантов Бирка"
Женщины года в кино
TIFF Разнообразие
Премия "Artisian"
Премия TIFF для начинающих талантов
Премия TIFF за новые таланты
Специальная премия "Дань уважения"
Лаборатория сценарного мастерства студии TIFF
Приз жюри
Best American Writer
Best Director
Лучший африканский фильм
Лучший фильм
Выбор отрасли
Премия Барри Аврича
IMDbPro Короткие кадры
IMDbPro Short Cuts Award Best Canadian Film - Honorable Mention
IMDbPro Short Cuts Award for Best Animated Film
IMDbPro Short Cuts Award for Best International Short Film
IMDbPro "Короткие нарезки из путешествий"
IMDbPro Short Cuts Share Her Journey Award - Почетная награда
IMDbPro Премия за лучший канадский короткометражный фильм
IMDbPro Премия за лучший короткометражный фильм
Лучший международный короткометражный фильм
Почетная награда за лучший короткометражный канадский фильм
Премия «Изменитель»
Премия Фонда Шона Мендеса "Изменитель"
Премия "Поделись своим путешествием"
Премия "Усиление голоса"
Лучший канадский фильм
Лучший фильм
Награда первопроходца "Усиления голоса"
Особое упоминание
Премия "Усиление голоса"
Премия "Усиление голоса" — лучший канадский полнометражный фильм BIPOC
Премия "Усиления голоса" за лучший канадский первый художественный фильм BIPOC
Приз Эберта за режиссуру на TIFF
Премия Джеффа Сколла в области влиятельных СМИ
Премия в области современного мирового кино
Лучший фильм
Актерская премия "Tribute"
Приз зрительских симпатий "Grolsch"
Документальный фильм
Полуночное безумие
Лучший канадский художественный фильм - почетная награда
Премия "Eurimages Audentia" - почетная награда
Премия FIPRESCI
Открытие
Специальные представления
Приз зрительских симпатий "Grosch"
Премия "Eurimages Audentia"
Премия CMPA для начинающих продюсеров
Лучший канадский полнометражный фильм - почетная награда
Авангардные награды
Креативность в кинематографе
Лучший сценарий
Раздел «Длины волн»
Shorts
Конкурс
Новая волна TIFF
Премия RBC начинающему кинорежиссеру - фаворит фанатов
Премия RBC начинающему кинорежиссеру — почетная награда
Премия "Короткие кадры" - Почетная награда
Лучший канадский короткометражный фильм
Лучший канадский фильм
Лучший международный короткометражный фильм
Лучший фильм
Премия "Короткие кадры"
Конкурс
Короткие кадры: «Поделись ее путешествием»
Лучший канадский короткометражный фильм
Лучший канадский фильм
Лучший короткометражный фильм
Лучший международный короткометражный фильм
Лучший фильм
Премия "Платформа" - почетный знак
Премия "Платформа"
Приз зрительских симпатий "Film Circuit"
Лучший канадский фильм
Премия «Восходящие звезды»
Премия РБК для начинающих кинематографистов
Премия NETPAC
Премия "Метро-Медиа"
Лучший канадский полнометражный фильм - специальное признание жюри
Международная премия критиков
Best Actress
Лучший коро
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Специальные представления
Премия "Инновации в области культуры" - почетное упоминание
Лучший канадский полнометражный фильм - специальная оценка жюри
Лучший канадский короткометражный фильм - специальная оценка жюри
Премия продюсера CFTPA
Премия за инновации
Лучший канадский короткометражный фильм – особое упоминание
Лучший канадский художественный фильм - специальная оценка жюри
Премия "Видение" – специальная награда
Премия "Видение"
Лучший фильм
Приз зрительских симпатий
Документальный фильм
Лучший режиссер
Лучший фильм
Лучший фильм
Мастера
Открытие
Полуночное безумие
Приз зрительских симпатий
Торжественные или специальные представления
Экспериментальный короткометражный фильм
Международная премия критиков (FIPRESCI) - особое упоминание
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Лучший фильм
Открытие
Специальные представления
Премия "Открытие"
Лучший фильм
Лучший канадский короткометражный фильм
Лучший канадский первый художественный фильм
Лучший канадский художественный фильм
