Kinoafisha
Film festivals
Toronto International Film Festival
Nominations
Toronto International Film Festival Film Festival Nominations
TIFF Tribute Performer Award
Norman Jewison Career Achievement Award
Share Her Journey Groundbreaker Award
TIFF Tribute Award in Impact Media
TIFF Tribute Awards Honorary Chair
Best Canadian Discovery Award
Best Canadian Discovery Award - Honourable Mention
Platform Award - Honourable Mention
Platform Award
Best Film
TIFF Variety Artisan Award
Tribute Award for Performance
The Birks Diamond Tribute
Year's Women in Film
TIFF Variety
Artisian Award
TIFF Emerging Talent Award
Special Tribute Award
TIFF Studio Screenwriting Lab
Jury Prize
Best American Writer
Best Director
Best African Film
Best Film
Industry Selects
Barry Avrich Award
IMDbPro Short Cuts
IMDbPro Short Cuts Award Best Canadian Film - Honorable Mention
IMDbPro Short Cuts Award for Best Animated Film
IMDbPro Short Cuts Award for Best International Short Film
IMDbPro Short Cuts Share Her Journey Award
IMDbPro Short Cuts Share Her Journey Award - Honourable Mention
IMDbPro Short Cuts Award for Best Canadian Film
IMDbPro Short Cuts Award for Best Film
Best International Short Film
Honorable Mention for Best Canadian Short Film
Changemaker Award
Shawn Mendes Foundation Changemaker Award
Share Her Journey Award
Amplify Voices Award
Best Canadian Film
Best Film
Amplify Voices Trailblazer Award
Special mention
Amplify Voices Award
Amplify Voices Award - Best BIPOC Canadian Feature
Amplify Voices Award for Best BIPOC Canadian First Feature Award
TIFF Ebert Director Award
Jeff Skoll Award in Impact Media
Contemporary World Cinema Award
Best Film
Tribute Actor Award
Grolsch People's Choice Award
Documentary
Midnight Madness
Grolsch People's Choice Award
Best Canadian Feature Film - Honourable Mention
Eurimages Audentia Award - Honorable Mention
FIPRESCI Prize
Discovery
FIPRESCI Prize
Special Presentations
Grosch People's Choice Award
Eurimages Audentia Award
CMPA Emerging Producer Award
Best Canadian First Feature Film - Honorable Mention
Vanguard Honours
Creativity in cinematography
Best Screenplay
Wavelengths Section
Shorts
Competition
TIFF New Wave
RBC Emerging Filmmaker Award - Fan Favorite
RBC Emerging Filmmaker Award - Honorable Mention
Short Cuts Award - Honorable Mention
Best Canadian Short Film
Best Canadian Film
Best International Short Film
Best Film
Short Cuts Award
Competition
Short Cuts: Share Her Journey Shorts
Best Canadian Short Film
Best Canadian Film
Best Short Film
Best International Short Film
Best Film
Platform Prize - Honorable Mention
Platform Prize
Film Circuit People's Choice Award
Best Canadian Film
Rising Stars Award
RBC Emerging Filmmaker Award
NETPAC Award
NETPAC Award Honorable Mention
NETPAC Award
Metro Media Award
Best Canadian First Feature Film - Special Jury Congratulation
International Critics' Award
Best Actress
Best Short Film
International Critics' Award
Special Presentations
Cultural Innovation Award - Honorable Mention
Best Canadian First Feature Film - Special Jury Citation
Best Canadian Short Film - Special Jury Citation
CFTPA Producer's Award
Innovation Award
Best Canadian Short Film - Special Mention
Best Canadian Feature Film - Special Jury Citation
Visions Award - Special Citation
Visions Award
Best Film
People's Choice Award
Documentary
Best director
Best Film
Best film
Masters
Discovery
Midnight Madness
People's Choice Award
Gala or Special Presentations
Experimental Short Film
International Critics' Award (FIPRESCI) - Special Mention
International Critics' Award (FIPRESCI)
Best Film
Discovery
Special Presentations
Discovery Award
Best Film
Best Canadian Short Film
Best Canadian First Feature Film
Best Canadian Feature Film
