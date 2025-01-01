Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Toronto International Film Festival Nominations

Toronto International Film Festival Film Festival Nominations

TIFF Tribute Performer Award
Norman Jewison Career Achievement Award
Share Her Journey Groundbreaker Award
TIFF Tribute Award in Impact Media
TIFF Tribute Awards Honorary Chair
Best Canadian Discovery Award
Best Canadian Discovery Award - Honourable Mention
Platform Award - Honourable Mention
Platform Award
Best Film
TIFF Variety Artisan Award
TIFF Variety Artisan Award
Tribute Award for Performance
Tribute Award for Performance
The Birks Diamond Tribute
Year's Women in Film
TIFF Variety
Artisian Award
TIFF Emerging Talent Award
TIFF Emerging Talent Award
Special Tribute Award
Special Tribute Award
TIFF Studio Screenwriting Lab
TIFF Studio Screenwriting Lab
Jury Prize
Best American Writer Best Director Best African Film Best Film
Industry Selects
Industry Selects
Barry Avrich Award
Barry Avrich Award
IMDbPro Short Cuts
IMDbPro Short Cuts Award Best Canadian Film - Honorable Mention IMDbPro Short Cuts Award for Best Animated Film IMDbPro Short Cuts Award for Best International Short Film IMDbPro Short Cuts Share Her Journey Award IMDbPro Short Cuts Share Her Journey Award - Honourable Mention IMDbPro Short Cuts Award for Best Canadian Film IMDbPro Short Cuts Award for Best Film Best International Short Film Honorable Mention for Best Canadian Short Film
Changemaker Award
Changemaker Award Shawn Mendes Foundation Changemaker Award
Share Her Journey Award
Share Her Journey Award
Amplify Voices Award
Best Canadian Film Best Film Amplify Voices Trailblazer Award Special mention Amplify Voices Award Amplify Voices Award - Best BIPOC Canadian Feature Amplify Voices Award for Best BIPOC Canadian First Feature Award
TIFF Ebert Director Award
TIFF Ebert Director Award
Jeff Skoll Award in Impact Media
Jeff Skoll Award in Impact Media
Contemporary World Cinema Award
Best Film
Tribute Actor Award
Tribute Actor Award
Grolsch People's Choice Award
Documentary Midnight Madness Grolsch People's Choice Award
Best Canadian Feature Film - Honourable Mention
Best Canadian Feature Film - Honourable Mention
Eurimages Audentia Award - Honorable Mention
Eurimages Audentia Award - Honorable Mention
FIPRESCI Prize
Discovery FIPRESCI Prize Special Presentations
Grosch People's Choice Award
Grosch People's Choice Award
Eurimages Audentia Award
Eurimages Audentia Award
CMPA Emerging Producer Award
CMPA Emerging Producer Award
Best Canadian First Feature Film - Honorable Mention
Best Canadian First Feature Film - Honorable Mention
Vanguard Honours
Creativity in cinematography Best Screenplay
Wavelengths Section
Shorts Competition TIFF New Wave
RBC Emerging Filmmaker Award - Fan Favorite
RBC Emerging Filmmaker Award - Fan Favorite
RBC Emerging Filmmaker Award - Honorable Mention
RBC Emerging Filmmaker Award - Honorable Mention
Short Cuts Award - Honorable Mention
Short Cuts Award - Honorable Mention Best Canadian Short Film Best Canadian Film Best International Short Film Best Film
Short Cuts Award
Competition Short Cuts: Share Her Journey Shorts Best Canadian Short Film Best Canadian Film Best Short Film Best International Short Film Best Film
Platform Prize - Honorable Mention
Platform Prize - Honorable Mention
Platform Prize
Platform Prize
Film Circuit People's Choice Award
Best Canadian Film
Rising Stars Award
Rising Stars Award
RBC Emerging Filmmaker Award
RBC Emerging Filmmaker Award
NETPAC Award
NETPAC Award Honorable Mention NETPAC Award
Metro Media Award
Metro Media Award
Best Canadian First Feature Film - Special Jury Congratulation
Best Canadian First Feature Film - Special Jury Congratulation
International Critics' Award
Best Actress Best Short Film International Critics' Award Special Presentations
Cultural Innovation Award - Honorable Mention
Cultural Innovation Award - Honorable Mention
Best Canadian First Feature Film - Special Jury Citation
Best Canadian First Feature Film - Special Jury Citation
Best Canadian Short Film - Special Jury Citation
Best Canadian Short Film - Special Jury Citation
CFTPA Producer's Award
CFTPA Producer's Award
Innovation Award
Innovation Award
Best Canadian Short Film - Special Mention
Best Canadian Short Film - Special Mention
Best Canadian Feature Film - Special Jury Citation
Best Canadian Feature Film - Special Jury Citation
Visions Award - Special Citation
Visions Award - Special Citation
Visions Award
Best Film Visions Award
People's Choice Award
Documentary Best director Best Film Best film Masters Discovery Midnight Madness People's Choice Award Gala or Special Presentations Experimental Short Film
International Critics' Award (FIPRESCI) - Special Mention
International Critics' Award (FIPRESCI) - Special Mention
International Critics' Award (FIPRESCI)
Best Film International Critics' Award (FIPRESCI) Discovery Special Presentations
Discovery Award
Best Film Discovery Award
Best Canadian Short Film
Best Canadian Short Film
Best Canadian First Feature Film
Best Canadian First Feature Film
Best Canadian Feature Film
Best Canadian Feature Film
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more