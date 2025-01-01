Оповещения от Киноафиши
Номинаций премии Золотая малина
Золотая малина
Худший фильм
Худший режиссер
Худшая мужская роль
Худшая женская роль
Худшая мужская роль второго плана
Худшая женская роль второго плана
Худший сценарий
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Худшая экранная пара
Жалкое подобие фильма для семейного просмотра
Жалкое подобие фильма ужасов
Настолько гнилой, что понравился
Развенчание худших кинотрендов года
Самые утомительные мишени таблоидов
Самый нелепый фильм для подростков
Худшая "драма" за первые 25 лет
Худшая "комедия" за первые 25 лет
Худшая актриса века
Худшая актриса десятилетия
Худшая новая звезда
Худшая новая звезда десятилетия
Худшая песня
Худшая роль Брюса Уиллиса в фильме 2021 года
Худшее использование 3D
Худшее пренебрежение к человеческой жизни и общественной собственности
Худшие визуальные эффекты
Худший "мюзикл" за первые 25 лет
Худший актер века
Худший актер десятилетия
Худший неудачник за 25 лет
Худший повод для создания настоящего фильма (сплошная концепция/без содержания!)
Худший саундтрек
Худший сценарий фильма, собравшего более 100 млн. долларов
Худший фильм за прошедшее десятилетие
Премия имени Барри Л. Бамстеда
Премия за восстановление репутации
Премия губернатора
Премия за худшие достижения в карьере
И куда вас это привело? Снова ко мне: старый мини-сериал по Кингу неожиданно ворвался в топ-10 в преддверие 2026-го
