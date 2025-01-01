Оповещения от Киноафиши
Кинофестивали
Послание к Человеку
Номинации
Номинаций кинофестиваля Послание к Человеку
Золотой Кентавр
Гран При
Лучший короткометражный фильм
Лучший фестивальный фильм
Лучший фильм
Премия Золотой Кентавр
Премия Международной федерации кинематографических обществ
Международный конкурс
Премия Международной федерации кинематографических обществ
Премия российской прессы
Лучший короткометражный документальный фильм
Лучший полнометражный документальный фильм
Премия российской прессы
Премия "Беллоны"
Премия организаций экологического права
Специальный приз
Особое упоминание
Лучший международный документальный короткометражный фильм
Лучший полнометражный документальный фильм
Студенческое жюри
Приз студенческого жюри
Короткометражный фильм
Приз студенческого жюри
ФИПРЕССИ
ФИПРЕССИ
Специальная награда
Лучший короткометражный фильм
Молчание - золото
Специальная награда
Специальный приз жюри
Международный конкурс
Награда за лучший художественный вклад
Специальный приз жюри
Диплом жюри
Международный конкурс
Международный конкурс "In Silico"
Кентавр
Дебютный международный конкурс
Лучший дебют
Лучший документальный фильм
Лучший короткометражный игровой фильм
Международный конкурс дебютов
Международный конкурс экспериментальных фильмов "In Silico"
Международный конкурс – Лучший короткометражный документальный фильм
Международный конкурс – лучший анимационный фильм
Международный конкурс – лучший полнометражный документальный фильм
Национальный конкурс - Лучший дебют
Национальный конкурс – лучший короткометражный документальный фильм
