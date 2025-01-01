|Название мероприятия
|Год
|Дата проведения
|Послание к человеку 2024
|2024
|18 октября 2024 - 27 октября 2024
|Послание к человеку 2023
|2023
|6 октября 2023 - 14 октября 2023
|Послание к Человеку 2022
|2022
|Послание к Человеку 2021
|2021
|Послание к Человеку 2020
|2020
|3 ноября 2020 - 8 ноября 2020
|Послание к Человеку 2019
|2019
|Послание к Человеку 2018
|2018
|15 сентября 2018 - 22 сентября 2018
|Послание к Человеку 2017
|2017
|23 сентября 2017 - 1 октября 2017
|Послание к Человеку 2016
|2016
|Послание к Человеку 2015
|2015
|Послание к Человеку 2014
|2014
|Послание к Человеку 2013
|2013
|Послание к Человеку 2012
|2012
|Послание к Человеку 2011
|2011
|Послание к Человеку 2010
|2010
|Послание к Человеку 2009
|2009
|Послание к Человеку 2008
|2008
|Послание к Человеку 2007
|2007
|Послание к Человеку 2006
|2006
|Послание к Человеку 2005
|2005
|Послание к Человеку 2004
|2004
|Послание к Человеку 2003
|2003
|Послание к Человеку 2002
|2002
|Послание к Человеку 2000
|2000
|Послание к Человеку 1999
|1999
|Послание к Человеку 1998
|1998
|Послание к Человеку 1995
|1995
|Послание к Человеку 1993
|1993