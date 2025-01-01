Меню
Название мероприятия Год Дата проведения
Послание к человеку 2024 2024 18 октября 2024 - 27 октября 2024
Послание к человеку 2023 2023 6 октября 2023 - 14 октября 2023
Послание к Человеку 2022 2022
Послание к Человеку 2021 2021
Послание к Человеку 2020 2020 3 ноября 2020 - 8 ноября 2020
Послание к Человеку 2019 2019
Послание к Человеку 2018 2018 15 сентября 2018 - 22 сентября 2018
Послание к Человеку 2017 2017 23 сентября 2017 - 1 октября 2017
Послание к Человеку 2016 2016
Послание к Человеку 2015 2015
Послание к Человеку 2014 2014
Послание к Человеку 2013 2013
Послание к Человеку 2012 2012
Послание к Человеку 2011 2011
Послание к Человеку 2010 2010
Послание к Человеку 2009 2009
Послание к Человеку 2008 2008
Послание к Человеку 2007 2007
Послание к Человеку 2006 2006
Послание к Человеку 2005 2005
Послание к Человеку 2004 2004
Послание к Человеку 2003 2003
Послание к Человеку 2002 2002
Послание к Человеку 2000 2000
Послание к Человеку 1999 1999
Послание к Человеку 1998 1998
Послание к Человеку 1995 1995
Послание к Человеку 1993 1993
