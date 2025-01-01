Меню
Кинофестивали
Берлинале
Номинации
Номинаций кинофестиваля Берлинале
Золотой берлинский медведь
Золотой берлинский медведь
Короткометражный фильм
Лучшая драма
Лучшая комедия
Лучший короткометражный документальный/культурный фильм
Лучший короткометражный фильм
Лучший криминал или приключение
Лучший мюзикл
Лучший полнометражный документальный фильм
Лучший полнометражный документальный/культурный фильм
Лучший фильм
Международное жюри
Опрос аудитории
Соревнование
Серебряный Берлинский Медведь
Анимационный фильм
Выдающееся одиночное достижение
Выдающиеся художественные достижения
Выдающийся художественный вклад
Гран-при жюри
Короткометражный фильм
Лучшая актерская команда
Лучшая актриса
Лучшая драма
Лучшая комедия
Лучшая музыка к фильму
Лучшая операторская работа
Лучшая режиссура короткометражного фильма
Лучшее актерское исполнение
Лучшее исполнение второго плана
Лучшее исполнение главной роли
Лучший актер
Лучший короткометражный документальный/культурный фильм
Лучший короткометражный фильм
Лучший криминал или приключение
Лучший мюзикл
Лучший полнометражный документальный фильм
Лучший полнометражный документальный/культурный фильм
Лучший режиссер
Лучший сценарий
Лучший сценарий короткометражного фильма
Международная премия
Опрос аудитории
Почетный приз
Почетный приз: короткометражный документальный/культурный фильм.
Премия Альфреда Бауэра
Приз Большого жюри
Приз жюри
Приз жюри за короткометражный фильм
Серебряный Берлинский Медведь
Специальная награда
Специальный приз
Специальный приз жюри
Специальный приз жюри
Специальный приз – Лучшая комедия
Специальный приз: короткометражный документальный/культурный фильм
Специальный приз: короткометражный фильм
Специальный приз: полнометражный документальный фильм
Giuseppe Becce Award
Best Actress
Best Director
Best Film
Berlinale - EFM
Berlinale EFM (screening)
Artekino International Award
Artekino International Award
Special Mention AG-Kino Gilde Cinema Vision 14Plus
Special Mention AG-Kino Gilde Cinema Vision 14Plus
Special Mention Youth Jury Generation 14plus Best Film
Special Mention Youth Jury Generation 14plus Best Film
Special Mention Youth Jury Generation 14plus Best Short Film
Special Mention Youth Jury Generation 14plus Best Short Film
Best Short Film
Best Short Film
Perspectives Award
Best First Feature
Special Mention
CUPRA Filmmaker Award
Gen Z Audience Award
Бронзовый Берлинский Медведь
Бронзовый Берлинский Медведь
Голосование аудитории
Лучшая драма
Лучшая комедия
Лучший документальный фильм
Лучший криминал или приключение
Лучший мюзикл
Приз читательского жюри "Тагесшпигель"
Приз читательского жюри "Тагесшпигель"
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Премия VFF за выдающиеся таланты
Премия VFF за выдающиеся таланты
Особое упоминание «Хрустального медведя»
Лучший фильм
Премия сериалов Берлинале
Премия сериалов Берлинале
Следы талантов – программа поддержки Mastercard
Следы талантов – программа поддержки Mastercard
Киногильдия AG - Кино Вижен 14плюс
Киногильдия AG - Кино Вижен 14плюс
Компаньон-Товарищество
Компаньон-Товарищество
Кандидат Берлинского короткометражного фильма на Европейскую кинопремию
Кандидат Берлинского короткометражного фильма на Европейскую кинопремию
Лучший короткометражный фильм
Премия GWFF за лучший первый полнометражный фильм
Премия GWFF за лучший первый полнометражный фильм
Томас Стритмахер Дребухпрейс
Томас Стритмахер Дребухпрейс
Премия «Компас-Перспектива» — особое упоминание
Премия «Компас-Перспектива» — особое упоминание
Приз зрительских симпатий конкурса
Приз зрительских симпатий конкурса
Премия «Медведь за свободу слова»
Премия «Медведь за свободу слова»
Премия «Встречи» — специальный приз жюри
Премия «Встречи» — специальный приз жюри
Премия «Встречи» — особое упоминание
Премия «Встречи» — особое упоминание
Премия «Встречи» — лучший режиссёр
Премия «Встречи» — лучший режиссёр
Премия за лучший первый полнометражный фильм – особое упоминание
Премия за лучший первый полнометражный фильм – особое упоминание
Премия Берлинале в области документального кино – особое упоминание
Премия Берлинале в области документального кино – особое упоминание
Премия "Встречи"
Best Film
Премия "Встречи"
Премия Берлинале в области документального кино
Премия Берлинале в области документального кино
Кулинарное кино
Кулинарное кино
Лучший дебютный фильм
Премия жюри
Лучший актер
Премия «Компас-Перспектива»
Лучший фильм
Премия «Компас-Перспектива»
Премия Audi за короткометражный фильм – особое упоминание
Премия Audi за короткометражный фильм – особое упоминание
Премия EFA
Премия EFA
Премия «Перспектива»
Премия «Перспектива»
Приз жюри Мэннера
Лучший фильм
Премия Гильдии кинематографистов
Special Mention
Премия Гильдии кинематографистов
Премия Глассхютте за оригинальный документальный фильм
Лучший фильм
Премия Глассхютте за оригинальный документальный фильм
Кинопремия Фонда Роберта Боша за международное сотрудничество
Анимационный фильм
Документальный фильм
Художественный фильм
Премия "Eurimages" за развитие совместного производства – особое упоминание
Премия "Eurimages" за развитие совместного производства – особое упоминание
Лейбл "Европа Синема" – особое упоминание
Лейбл "Европа Синема" – особое упоминание
Приз Берлина (Европейский короткометражный фильм EFA)
Приз Берлина (Европейский короткометражный фильм EFA)
Золотой берлинский медведь за лучший короткометражный фильм
Золотой берлинский медведь за лучший короткометражный фильм
Форум
Креативный документальный фильм
Лучший фильм
Раздел форума
Премия поколения
В соревновании
Лучший фильм
Специальный приз международного жюри "Поколение Кплюс"
Подумай:Кинопремия – особое упоминание
Подумай:Кинопремия – особое упоминание
Грант на развитие док-станции "Таланты Берлинале"
Грант на развитие док-станции "Таланты Берлинале"
Премия Eurimages за развитие совместного производства
Премия Eurimages за развитие совместного производства
Премия Audi за короткометражный фильм
Лучший короткометражный фильм
Лучший продюсер
Премия Audi за короткометражный фильм
EFP Падающая звезда
EFP Падающая звезда
Кампус талантов Берлинале
Кампус талантов Берлинале
Подумайте: кинопремия
Подумайте: кинопремия
Трейлер "Долби Атмос Полиси"
Трейлер "Долби Атмос Полиси"
Премия за лучший первый полнометражный фильм
Лучший первый полнометражный фильм
Особое упоминание
Панорама
Премия за лучший первый полнометражный фильм
Международная премия ARTE
Лучший полнометражный фильм
Международная премия ARTE
Специальный приз международного жюри "Поколение 14плюс"
Лучший короткометражный фильм
Лучший полнометражный фильм
Специальный приз международного жюри "Поколение 14плюс"
Лучший короткометражный фильм
Лучший короткометражный фильм для молодежи
Гран-при международного жюри "Поколение Кплюс"
Лучший короткометражный фильм
Лучший полнометражный фильм
Лучший фильм
Гран-при международного жюри "Поколение 14плюс"
«Поколение 14плюс» — лучший короткометражный фильм
Лучший короткометражный фильм
Лучший полнометражный фильм
Лучший фильм
Особое упоминание международного жюри "Поколение Кплюс"
Короткометражный фильм
Лучший короткометражный фильм
Лучший полнометражный фильм
Лучший фильм
Художественный фильм
Специальное упоминание международного жюри «Поколение 14plus»
Special Mention of the Generation 14plus International Jury
Короткометражный фильм
Лучший короткометражный фильм
Лучший полнометражный фильм
Лучший фильм
Художественный фильм
Награда VFF за выдающиеся достижения в области талантов
Награда VFF за выдающиеся достижения в области талантов
Премия "Звуковой знак Dolby"
Премия "Звуковой знак Dolby"
Сделано в Германии - стипендия "Перспектива"
Приз жюри
Сделано в Германии - стипендия "Перспектива"
Премия имени Хайнера Кароу
Премия Хайнера Кароу
Приз жюри
Премия "Кино Фэрбиндет"
Премия "Кино Фэйрбиндета"
C.I.D.A.L.C. Специальный приз жюри
C.I.D.A.L.C. Специальный приз жюри
Премия ФИПРЕССИ – Рекомендация
Форум нового кино
Премия C.I.C.A.E. – Рекомендация
Панорама
Премия Интерфильма – Специальный приз
Премия Интерфильма – Специальный приз
Премия ФИПРЕССИ – Специальная рекомендация
Премия ФИПРЕССИ – Специальная рекомендация
Специальный приз Сената Берлина
Специальный приз Сената Берлина
Специальный приз города Берлина – Почетный диплом
Специальный приз города Берлина – Почетный диплом
Специальный приз города Берлина
Специальный приз города Берлина
Малая серебряная доска
Малая серебряная доска
Малая золотая доска
Малая золотая доска
Малая бронзовая доска
Малая серебряная доска
Серебряная доска
Лучший документальный/культурный фильм
Лучший рекламный фильм
Лучший художественный/научный фильм
Большая серебряная доска
Большая серебряная доска
Большая золотая доска
Большая золотая доска
Большая бронзовая доска
Большая бронзовая доска
Золотая доска
Лучший документальный/культурный фильм
Лучший рекламный фильм
Лучший художественный/научный фильм
Бронзовая доска
Лучший документальный/культурный фильм
Лучший рекламный фильм
Лучший художественный/научный фильм
Опрос аудитории: Маленькая бронзовая тарелка
Опрос аудитории: Маленькая бронзовая тарелка
Опрос аудитории: Большая бронзовая тарелка
Опрос аудитории: Большая бронзовая тарелка
Статуэтка UNICRIT
Статуэтка UNICRIT
Интерфильм Гран-при
Интерфильм Гран-при
Премия Интерфильма – особое упоминание
Соревнование
Форум нового кино
Премия C.I.D.A.L.C. – Специальная рекомендация
Премия C.I.D.A.L.C. – Специальная рекомендация
Премия UNICRIT – Почетное упоминание
Премия UNICRIT – Почетное упоминание
Премия сенатора за народное образование
Премия сенатора за народное образование
Фестиваль детского кино: премия Фонда Марии Шелл
Фестиваль детского кино: премия Фонда Марии Шелл
Премия Вольфганга Штаудте – особое упоминание
Премия Вольфганга Штаудте – особое упоминание
Читательское жюри «Берлинер Цайтунг» – особое упоминание
Читательское жюри «Берлинер Цайтунг»
Кинопремия Мионетто
Кинопремия Мионетто
Фестиваль детского кино: лучший короткометражный фильм – поощрительная премия
Фестиваль детского кино: лучший короткометражный фильм – поощрительная премия
Фестиваль детского кино: лучший короткометражный фильм
Фестиваль детского кино: лучший короткометражный фильм
Юбилейная награда "Берлинского медведя"
Юбилейная награда "Берлинского медведя"
Премия Альфреда Бауэра – поощрительная премия
Премия Альфреда Бауэра – поощрительная премия
Премия OCIC – особое упоминание
Премия OCIC – особое упоминание
Соревнование
Премия OCIC – Специальная рекомендация
Соревнование
Премия «Интерфильм» — специальная рекомендация
Соревнование
Форум нового кино
Премия ЮНЕСКО C.I.D.A.L.C.
Премия ЮНЕСКО C.I.D.A.L.C.
Диплом C.I.D.A.L.C.
Диплом C.I.D.A.L.C.
Премия "Пьеро" за лучшую европейскую первую работу
Премия "Пьеро" за лучшую европейскую первую работу
Кинопремия Отто Домника
Кинопремия Отто Домника
Рекламная награда OCIC – поощрительное упоминание
Рекламная награда OCIC – поощрительное упоминание
Премия C.I.F.E.J. – Поощрительная награда
Премия C.I.F.E.J. – Поощрительная награда
Премия молодежного кино – поощрительная премия
Лучший документальный фильм, подходящий для молодежи
Лучший короткометражный фильм для молодежи
Лучший художественный фильм для молодежи
Молодежная кинопремия
Лучший документальный фильм, подходящий для молодежи
Лучший короткометражный фильм для молодежи
Лучший художественный фильм для молодежи
Особое признание
Документальный фильм
Короткий фильм
Премия ФИПРЕССИ – Поощрительная премия
Панорама
Премия ФИПРЕССИ – Поощрительная премия
Соревнование
Форум
Форум нового кино
Премия UNICEF - Поощрительная премия
Лучший короткометражный фильм
Премия UNICEF - Поощрительная премия
Премия UNICEF
Лучший короткометражный фильм
Премия UNICEF
Специальный приз за лучший короткометражный фильм
Премия Интерфильма - единая мировая премия
Форум нового кино
Фестиваль детского кино: поощрительная премия
Фестиваль детского кино: поощрительная премия
Фестиваль детского кино: премия сенатора по делам женщин, молодежи и семьи
Лучший фильм
Фестиваль детского кино: премия сенатора по делам женщин, молодежи и семьи
Премия C.I.F.E.J.
Премия C.I.F.E.J.
C.I.D.A.L.C. Премия
C.I.D.A.L.C. Премия
UNICRIT Специальная награда
UNICRIT Специальная награда
Премия UNICRIT
Премия UNICRIT
Премия OCIC
Премия OCIC
Соревнование
Форум нового кино
Форум нового кино
Специальная награда журналистов
Специальная награда журналистов
Премия Интерфильма
Панорама
Премия Интерфильма
Соревнование
Форум нового кино
Золотая табличка IWG
Золотая табличка IWG
C.I.D.A.L.C. Серебряная медаль
C.I.D.A.L.C. Серебряная медаль
C.I.D.A.L.C. Премия Ганди
C.I.D.A.L.C. Премия Ганди
Лучший европейский короткометражный фильм
Лучший европейский короткометражный фильм
ДИАЛОГ в перспективе - Актерская премия
ДИАЛОГ в перспективе - Актерская премия
Лучший дебютный фильм – почетное упоминание
Лучший дебютный фильм – почетное упоминание
Премия «Берлин сегодня» — почетное упоминание
Премия «Берлин сегодня» — почетное упоминание
Читательское жюри газеты "Тагессшпигель"
Лучший фильм
Читательское жюри газеты "Тагессшпигель"
Фемина-Кинопремия - особое упоминание
Фемина-Кинопремия - особое упоминание
Кинопремия "Международная амнистия" - Специальное упоминание
Кинопремия "Международная амнистия" - Специальное упоминание
Приз зрительских симпатий Тедди
Тедди
Кинопремия «Калигари» — особое упоминание
Кинопремия «Калигари» — особое упоминание
Премия DAAD за короткометражный фильм
Премия DAAD за короткометражный фильм
Приз жюри Тедди
Премия ТЕДДИ для новичков за лучший первый полнометражный фильм
Приз жюри Тедди
Специальный приз жюри
Поощрительная премия
Короткометражный фильм
Лучший актер
Лучший короткометражный документальный/культурный фильм
Лучший короткометражный фильм
Лучший полнометражный документальный фильм
Поощрительная премия
Лучший дебютный фильм
Лучший дебютный фильм
Специальный приз жюри короткометражного фильма «Панорама»
Специальный приз жюри короткометражного фильма «Панорама»
Кинотеатры "Европа"
Кинотеатры "Европа"
Фемина-Кинопремия
Фемина-Кинопремия
Награда C.I.C.A.E. – Почетное упоминание
Награда C.I.C.A.E. – Почетное упоминание
Панорама
Форум нового кино
Кинопремия Международной амнистии
Кинопремия Международной амнистии
Талантливый фильм недели
Талантливый фильм недели
Серебряный берлинский медведь — поощрительная премия
Лучший короткометражный фильм
Серебряный берлинский медведь — поощрительная премия
Оценка конкурса
Оценка конкурса
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
Панорама
Соревнование
Форум
Форум нового кино
Премия «Планета документального кино»
Премия «Планета документального кино»
ДИАЛОГ в перспективе – особое упоминание
ДИАЛОГ в перспективе – особое упоминание
ДИАЛОГ в перспективе
ДИАЛОГ в перспективе
Премия «Берлин сегодня»
Премия «Берлин сегодня»
Премия «Панорама» за короткометражный фильм
Премия «Панорама» за короткометражный фильм
Читательское жюри журнала "Зитти"
Читательское жюри журнала "Зитти"
Премия OCIC за продвижение
Премия OCIC за продвижение
Форум нового кино
Премия OCIC – Рекомендация
Премия OCIC – Рекомендация
Соревнование
Форум нового кино
Форум нового кино
Премия OCIC – Почетное упоминание
Лучший фильм
Премия OCIC – Почетное упоминание
Соревнование
Форум нового кино
Премия Интерфильма – Рекомендация
Премия Интерфильма – Рекомендация
Соревнование
Форум нового кино
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса
Короткометражный фильм
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса
Соревнование
Форум нового кино
Премия Интерфильма – Почетное упоминание
Премия Интерфильма – Почетное упоминание
Соревнование
Форум нового кино
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Награда C.I.D.A.L.C. – Почетное упоминание
Награда C.I.D.A.L.C. – Почетное упоминание
Премия Манфреда Зальцгебера – особое упоминание
Премия Манфреда Зальцгебера – особое упоминание
Премия «Панорама» за короткометражный фильм – особое упоминание
Премия «Панорама» за короткометражный фильм – особое упоминание
Особое упоминание
Актерское мастерство
Детское жюри - Кино
Детское жюри – короткометражный фильм
Жюри международной амнистии
Жюри премии GWFF за лучший первый полнометражный фильм
Жюри премии Берлинале в области документального кино
Компаньон-Товарищество
Компас-Перспектива-Награда
Лучший документальный фильм
Лучший короткометражный фильм
Международное жюри
Международное жюри короткометражных фильмов
Международное жюри«Поколение 14плюс» – короткометражный фильм
Молодежное жюри – короткометражный фильм
Молодёжное жюри - Фильм
Особое упоминание
Премия Берлинале в области документального кино
Серия Берлинале
Премия за первый фильм – особое упоминание
Премия за первый фильм – особое упоминание
Премия за первый фильм
Поколение Кплюс
Премия за первый фильм
Специальный приз жюри
Награда C.I.C.A.E. – особое упоминание
Панорама
Форум нового кино
Камера Берлинале
Камера Берлинале
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Премия Вольфганга Штаудте
Лучший первый фильм
Премия Вольфганга Штаудте
Тедди – особое упоминание
Тедди – особое упоминание
Тедди
Лучший документальный фильм
Лучший документальный фильм/фильм-эссе
Лучший короткометражный фильм
Лучший короткометражный фильм
Лучший полнометражный фильм
Премия Читателей "Тедди"
Премия активиста
Премия жюри
Приз жюри
Приз жюри читателей журнала "Люди"
Приз зрительских симпатий Тедди Баллот Volkswagen
Особый Тедди
Особый Тедди
Специальный приз Экуменического жюри
Панорама
Соревнование
Читательское жюри «Зигессойле»
Читательское жюри «Зигессойле»
Читательское жюри «Берлинер Цайтунг»
Читательское жюри «Берлинер Цайтунг»
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост"
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Приз Экуменического жюри
Панорама
Соревнование
Форум
Форум нового кино
Приз UIP Берлин (европейский короткометражный фильм)
Приз UIP Берлин (европейский короткометражный фильм)
Премия "Фильм о мире" - почетное упоминание
Премия "Фильм о мире" - почетное упоминание
Премия за лучший фильм о мире
Премия за лучший фильм о мире
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии — особое упоминание
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии — особое упоминание
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии
Приз зрительских симпатий «Панорама»
Документальный фильм
Игровой фильм
Лучший короткометражный фильм
Лучший фильм
Панорама
Приз зрительских симпатий «Панорама»
Художественный фильм
Стипендия Нью-Йоркской киноакадемии
Стипендия Нью-Йоркской киноакадемии
Премия «Новый талант»
Актер
Актриса
Премия "Нетпак" – особое упоминание
Премия "Нетпак" – особое упоминание
Премия Нетпак
Премия Нетпак
Премия Манфреда Зальцгебера
Премия Манфреда Зальцгебера
Премия ФИПРЕССИ
Perspectives
Панорама
Премия "Встречи"
Премия ФИПРЕССИ
Соревнование
Форум
Форум молодого кино
Форум нового кино
Форум нового кино
Премия «Дон Кихот» — особое упоминание
Премия «Дон Кихот» — особое упоминание
Премия Дон Кихота
Премия Дон Кихота
Немецкий детский фонд – Гран при
Лучший полнометражный фильм
Немецкий детский фонд – Гран при
Немецкий детский фонд – особое упоминание
Лучший короткометражный фильм
Лучший полнометражный фильм
Немецкий детский фонд – особое упоминание
Немецкий детский фонд – специальная награда
Лучший короткометражный фильм
Немецкий детский фонд – специальная награда
Хрустальный медведь – особое упоминание
Best Film
Best Film - Generation 14plus
Best Film - Generation Kplus
Best Short Film - Generation Kplus
Short Film
Short Film - Generation 14plus
14плюс: Лучший полнометражный фильм
«Поколение Кплюс»: лучший короткометражный фильм
«Поколение Кплюс»: лучший короткометражный фильм
Лучший короткометражный фильм
Лучший полнометражный фильм
Поколение 14плюс - короткометражный фильм
Поколение 14плюс - лучший короткометражный фильм
Поколение 14плюс - лучший полнометражный фильм
Поколение 14плюс - лучший фильм
Поколение 14плюс - полнометражный фильм
Поколение Кплюс - Художественный фильм
Поколение Кплюс - лучший полнометражный фильм
Поколение Кплюс - лучший фильм
Хрустальный Медведь
14плюс: Лучший полнометражный фильм
«Поколение Кплюс» — лучший короткометражный фильм
«Поколение Кплюс» — лучший фильм
Лучший короткометражный фильм
Лучший полнометражный фильм
Поколение 14плюс - лучший короткометражный фильм
Поколение 14плюс - лучший полнометражный фильм
Поколение 14плюс - лучший фильм
Поколение Кплюс - лучший полнометражный фильм
Кинопремия Калигари
Кинопремия Калигари
Премия C.I.C.A.E.
Панорама
Премия C.I.C.A.E.
Соревнование
Форум
Форум нового кино
Голубой ангел
Голубой ангел
Премия Альфреда Бауэра
Премия Альфреда Бауэра
