Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Nominations

Golden Berlin Bear
Golden Berlin Bear Short Film Best Drama Best Comedy Best Short Documentary/Cultural Film Best Short film Best Crime or Adventure Best Musical Best Feature-Length Documentary Best Feature-Length Documentary/Cultural Film Best Film International Jury Audience Poll Competition
Silver Berlin Bear
Animation Film Outstanding Single Achievement Outstanding Artistic Achievement Outstanding Artistic Contribution Jury Grand Prix Short Film Best Acting Team Best Actress Best Drama Best Comedy Best Film Music Best Cinematography Best Directing of a Short Film Best Acting Performance Best Supporting Performance Best Leading Performance Best Actor Best Short Documentary/Cultural Film Best Short Film Best Crime or Adventure Best Musical Best Feature-Length Documentary Best Feature-Length Documentary/Cultural Film Best Director Best Script Best Screenplay of a Short Film International Prize Audience Poll Honorary Prize Honorary Prize: Short Documentary/Cultural Film Alfred Bauer Prize Grand Jury Prize Jury Prize Jury Prize for Short Film Silver Berlin Bear Special Award Special Prize Special Prize of the Jury Special Jury Prize Special Prize - Best Comedy Special Prize: Short Documentary/Cultural Film Special Prize: Short Film Special Prize: Feature-Length Documentary
Best Actress Best Director Best Film
Special Mention AG-Kino Gilde Cinema Vision 14Plus
Special Mention Youth Jury Generation 14plus Best Film
Special Mention Youth Jury Generation 14plus Best Short Film
Best Short Film
Best First Feature Special Mention CUPRA Filmmaker Award Gen Z Audience Award
Bronze Berlin Bear
Bronze Berlin Bear Audience Poll Best Drama Best Comedy Best Documentary Best Crime or Adventure Best Musical
Tagesspiegel Readers' Jury Award
Berliner Morgenpost Readers' Jury Award
VFF Talent Highlight Award
Chrystal Bear Special Mention
Best Film
Berlinale Series Award
Talents Footprints - Mastercard Enablement Programme
AG Kino Gilde - Cinema Vision 14plus
Kompagnon-Fellowship
Berlin Short Film Candidate for the European Film Awards
Berlin Short Film Candidate for the European Film Awards Best Short film
GWFF Best First Feature Award
Thomas Strittmacher Drehbuchpreis
Compass-Perspektive Award - Special Mention
Competition Audience Award
Free Speech Bear Award
Encounters Award - Special Jury Prize
Encounters Award - Special Mention
Encounters Award - Best Director
Best First Feature Award - Special Mention
Berlinale Documentary Award - Special Mention
Encounters Award
Best Film Encounters Award
Berlinale Documentary Award
Culinary Cinema
Culinary Cinema Best debut film
Jury Award
Best Actor
Compass-Perspektive Award
Best Film Compass-Perspektive Award
Audi Short Film Award - Special Mention
EFA Award
Perspektive Award
Special Jury Prize
Männer Jury Award
Best Film
Guild Film Prize
Special Mention Guild Film Prize
Glasshütte Original Documentary Award
Best Film Glasshütte Original Documentary Award
Film Prize of the Robert Bosch Stiftung for International Cooperation
Animation Film Documentary Film Feature Film
Eurimages Co-Production Development Award - Special Mention
Label Europa Cinemas - Special Mention
Prix Berlin (EFA European Short Film)
Golden Berlin Bear for Best Short Film
Forum
Creative Documentary Best Film Forum Section
Generation Prize
In Competition Best Film Special Prize of the Generation Kplus International Jury
Think:Film Award - Special Mention
Berlinale Talents Doc Station Development Grant
Eurimages Co-Production Development Award
Audi Short Film Award
Best Short Film Best Producer Audi Short Film Award
EFP Shooting Star
Berlinale Talent Campus
Think:Film Award
Dolby Atmos Policy Trailer
Best First Feature Award
Best First Feature Special Mention Panorama Best First Feature Award
ARTE International Prize
Best Feature Film ARTE International Prize
Special Prize of the Generation Kplus International Jury
Best Short Film Best Feature Film
Special Prize of the Generation 14plus International Jury
Best Short Film Best Short Film Suitable for Young People
Grand Prix of the Generation Kplus International Jury
Best Short Film Best Feature Film Best Film
Grand Prix of the Generation 14plus International Jury
Generation 14plus - Best Short Film Best Short Film Best Feature Film Best Film
Special Mention of the Generation Kplus International Jury
Short Film Best Short Film Best Feature Film Best Film Feature Film
Special Mention of the Generation 14plus International Jury
Special Mention of the Generation 14plus International Jury Short Film Best Short Film Best Feature Film Best Film Feature Film
VFF Talent Highlight Pitch Award
Dolby Sound Mark Prize
Made in Germany - Perspektive Fellowship Award
Jury Prize Made in Germany - Perspektive Fellowship Award
Heiner Carow Prize
Heiner Carow Prize Jury Prize
Cinema Fairbindet Prize
Cinema Fairbindet Prize
C.I.D.A.L.C. Special Jury Prize
C.I.D.A.L.C. Special Jury Prize
FIPRESCI Prize - Recommendation
Forum of New Cinema
C.I.C.A.E. Award - Recommendation
Panorama
Interfilm Award - Special Prize
FIPRESCI Prize - Special Recommendation
Special Prize of the Senate of Berlin
Special Prize of the City of Berlin - Honorary Diploma
Special Prize of the City of Berlin
Small Silver Plaque
Small Golden Plaque
Small Bronze Plaque
Silver Plaque
Best Documentary/Cultural Film Best Advertising Film Best Art/Scientific Film
Grand Silver Plaque
Grand Golden Plaque
Grand Bronze Plaque
Golden Plaque
Best Documentary/Cultural Film Best Advertising Film Best Art/Scientific Film
Bronze Plaque
Best Documentary/Cultural Film Best Advertising Film Best Art/Scientific Film
Audience Poll: Small Bronze Plate
Audience Poll: Grand Bronze Plate
UNICRIT Statuette
Interfilm Grand Prix
Interfilm Award - Special Mention
Competition Forum of New Cinema
C.I.D.A.L.C. Award - Special Recommendation
UNICRIT Award - Honorable Mention
Prize of the Senator for People's Education
Children's Film Festival: Award of the Maria Schell Foundation
Wolfgang Staudte Award - Special Mention
Reader Jury of the "Berliner Zeitung" - Special Mention
Mionetto Film Award
Children's Film Festival: Best Short Film - Honorable Mention
Children's Film Festival: Best Short Film
Berlin Bear Jubilee Award
Alfred Bauer Award - Honorable Mention
OCIC Award - Special Mention Competition
OCIC Award - Special Recommendation
Competition
Interfilm Award - Special Recommendation
Competition Forum of New Cinema
C.I.D.A.L.C. UNESCO Award
C.I.D.A.L.C. Diploma
Pierrot Award for Best European First Work
Otto Domnick Film Award
OCIC Promotional Award - Honorable Mention
C.I.F.E.J. Award - Honorable Mention
Youth Film Award - Honorable Mention
Best Documentary Film Suitable for Young People Best Short Film Suitable for Young People Best Feature Film Suitable for Young People
Youth Film Award
Best Documentary Film Suitable for Young People Best Short Film Suitable for Young People Best Feature Film Suitable for Young People
Special Recognition
Documentary Short Film
FIPRESCI Prize - Honorable Mention
Panorama FIPRESCI Prize - Honorable Mention Competition Forum Forum of New Cinema
UNICEF Award - Honorable Mention
Best Short Film UNICEF Award - Honorable Mention
UNICEF Award
Best Short Film UNICEF Award Special Prize for Best Short Film
Interfilm Award - One World Award
Forum of New Cinema
Children's Film Festival: Honorable Mention
Children's Film Festival: Award of the Senator for Women, Youth and Family
Best Film Children's Film Festival: Award of the Senator for Women, Youth and Family
C.I.F.E.J. Award
C.I.D.A.L.C. Award
UNICRIT Special Award
UNICRIT Award
OCIC Award
OCIC Award Competition Forum of New Cinema Forum of New Film
Journalists' Special Award
Interfilm Award
Panorama Interfilm Award Competition Forum of New Cinema
IWG Golden Plaque
C.I.D.A.L.C. Silver Medal
C.I.D.A.L.C. Ghandi Award
Best European Short Film
DIALOGUE en Perspective - Actor's Award
Best Debut Film - Honorable Mention
Berlin Today Award - Honorable Mention
Reader Jury of the "Tagesspiegel"
Best film Reader Jury of the "Tagesspiegel"
Femina-Film-Prize - Special Mention
Amnesty International Film Prize - Special Mention
Teddy Audience Award
Caligari Film Award - Special Mention
DAAD Short Film Award
Teddy Jury Award
TEDDY Newcomer Award for Best First Feature Film Teddy Jury Award Special Jury Award
Honorable Mention
Short Film Best Actor Best Short Documentary/Cultural Film Best Short Film Best Feature-Length Documentary Honorable Mention
Best Debut Film
Panorama Special Jury Short Film Award
Label Europa Cinemas
Femina-Film-Prize
C.I.C.A.E. Award - Honorable Mention
C.I.C.A.E. Award - Honorable Mention Panorama Forum of New Cinema
Amnesty International Film Prize
Talent Movie of the Week
Silver Berlin Bear - Honorable Mention
Best Short Film Silver Berlin Bear - Honorable Mention
Score Competition
Score Competition
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention Panorama Competition Forum Forum of New Cinema
Planet Documentary Film Award
DIALOGUE en Perspective - Special Mention
DIALOGUE en Perspective
Berlin Today Award
Panorama Short Film Award
Reader Jury of the "Zitty"
OCIC Promotional Award
OCIC Promotional Award Forum of New Cinema
OCIC Award - Recommendation
OCIC Award - Recommendation Competition Forum of New Cinema Forum of New Film
OCIC Award - Honorable Mention
Best Film OCIC Award - Honorable Mention Competition Forum of New Cinema
Interfilm Award - Recommendation
Interfilm Award - Recommendation Competition Forum of New Cinema
Interfilm Award - Otto Dibelius Film Award
Short Film Interfilm Award - Otto Dibelius Film Award Competition Forum of New Cinema
Interfilm Award - Honorable Mention
Interfilm Award - Honorable Mention Competition Forum of New Cinema
FIPRESCI Prize - Special Mention
FIPRESCI Prize - Special Mention
C.I.D.A.L.C. Award - Honorable Mention
C.I.D.A.L.C. Award - Honorable Mention
Manfred Salzgeber Award - Special Mention
Panorama Short Film Award - Special Mention
Special Mention
Acting Children's Jury - Film Chidren's Jury - Short Film Amnesty International Jury GWFF Best First Feature Award Jury Berlinale Documentary Award Jury Kompagnon-Fellowship Compass-Perspektive-Award Best Documentary Best Short Film International Jury International Short Film Jury Generation 14plus International Jury - Short Film Youth Jury - Short Film Youth Jury - Film Special Mention Berlinale Documentary Award Berlinale Series
First Movie Award - Special Mention
First Movie Award
Generation Kplus First Movie Award Special Jury Prize
C.I.C.A.E. Award - Special Mention
Panorama Forum of New Cinema
Berlinale Camera
Honorary Golden Berlin Bear
Wolfgang Staudte Award
Best First Film Wolfgang Staudte Award
Teddy - Special Mention
Teddy
Best Documentary Film Best Documentary/Essay Film Best Short Film Best Short Best Feature Film Teddy Readers Award Activist Award Jury Award Jury Prize Männer Magazine Readers' Jury Award Teddy Ballot Volkswagen Audience Award
Special Teddy
Special Prize of the Ecumenical Jury
Panorama Competition
Reader Jury of the "Siegessäule"
Reader Jury of the "Berliner Zeitung"
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Prize of the Guild of German Art House Cinemas
Prize of the Ecumenical Jury
Panorama Competition Forum Forum of New Cinema
Prix UIP Berlin (European Short Film)
Peace Film Award - Honorable Mention
Peace Film Award
Panorama Award of the New York Film Academy - Special Mention
Panorama Award of the New York Film Academy
Panorama Audience Award
Documentary Film Fiction Film Best Short Film Best Film Panorama Panorama Audience Award Feature Film
New York Film Academy Scholarship Award
New Talent Award
Actor Actress
Netpac Award - Special Mention
Netpac Award
Manfred Salzgeber Award
FIPRESCI Prize
Perspectives Panorama Encounters FIPRESCI Prize Competition Forum Forum of Young Cinema Forum of New Cinema Forum of New Film
Don Quixote Award - Special Mention
Don Quixote Award
Deutsches Kinderhilfswerk Grand Prix
Best Feature Film Deutsches Kinderhilfswerk Grand Prix
Best Short Film Best Feature Film Deutsches Kinderhilfswerk - Special Mention
Best Short Film Deutsches Kinderhilfswerk - Special Award
Crystal Bear - Special Mention
Best Film Best Film - Generation 14plus Best Film - Generation Kplus Best Short Film - Generation Kplus Short Film Short Film - Generation 14plus 14plus: Best Feature Film Generation Kplus - Short Film Generation Kplus: Best Short Film Best Short Film Best Feature Film Generation 14plus - Short Film Generation 14plus - Best Short Film Generation 14plus - Best Feature Film Generation 14plus - Best Film Generation 14plus - Feature Film Generation Kplus - Feature Film Generation Kplus - Best Feature Film Generation Kplus - Best Film
Crystal Bear
14plus: Best Feature Film Generation Kplus - Best Short Film Generation Kplus - Best Film Best Short Film Best Feature Film Generation 14plus - Best Short Film Generation 14plus - Best Feature Film Generation 14plus - Best Film Generation Kplus - Best Feature Film
Caligari Film Award
C.I.C.A.E. Award
Panorama C.I.C.A.E. Award Competition Forum Forum of New Cinema
Blue Angel
Alfred Bauer Award
