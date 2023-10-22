Все знают только ужасный ремейк «Кавказской пленницы» с Левиным: сняли еще один, он вышел лучше

«Кавказскую пленницу!» 2014 года называют одним из худших фильмов в современном российском кинематографе. Режиссер Максим Воронков решил с точностью до каждого кадра повторить шедевр Леонида Гайдая, а на роль Шурика взял вечно кривляющегося Дмитрия Шаракоиса, звезду «Интернов». Снимая свою версию классики, Михаил Шевчук пошел другим путем.

Первоначально картина «Убежать, догнать, влюбиться» также должна была стать ремейком знаменитой комедии.

Однако создатели решили не копировать оригинал, а снять фильм по мотивам знаменитой истории. В центре сюжета бизнесмен Борис, сбежавший от австрийской невесты. Среди фантастически красивых кавказских пейзажей герой в исполнении Константина Крюкова встречает красавицу Нину.

Племянник Федора Бондарчука не стал изображать Шурика, а сыграл своего самобытного героя. Неудивительно, что по сравнению с «творением» Воронкова фильм получил неплохие отзывы: оценка 5,8 против 1,1 на популярном сайте с кинорецензиями.